Xổ số miền Nam ngày 3 tháng 9: 56 vé vừa trúng 560 triệu đài Sóc Trăng

Anh Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) tiết lộ ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 9, đại lý của anh liền đổi thưởng 56 tờ vé trúng giải ba, tổng giá trị 560 triệu đồng (chưa tính thuế).

Theo đó, những tờ vé trên có số cuối 51115, thuộc đài Sóc Trăng. Đại lý cho biết chủ nhân của 56 tờ trên gồm 4 người, mỗi người trúng 14 tờ, trong đó có cả anh. Anh mới đổi thưởng theo hình thức chuyển khoản cho khách trúng số.

56 tờ vé số trúng giải ba vừa được đại lý vé số Duy đổi thưởng chiều nay ngày 3 tháng 9 ẢNH: NVCC

"Mỗi khách mua bên tôi 14 tờ, riêng tôi giữ lại 14 tờ. Bất ngờ chiều trúng giải lớn. Tất nhiên, trúng số tiền lớn thì ai cũng vui mừng. Khách bên tôi thường không mua lẻ mà mua nhiều tờ cùng lúc", anh Quốc Duy bày tỏ.

Ngay sau đó, hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng được nhiều người thích thú chia sẻ. Dân mạng để lại bình luận chúc mừng chủ đại lý và chủ nhân những tờ vé may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người mong chờ sự lộ diện chủ nhân những tờ vé số trúng giải độc đắc đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng chiều nay.

Mới đây, chị Nguyễn Thị Kiều Nguyên (35 tuổi), chủ đại lý vé số Mai Trang ở Vĩnh Long vừa đổi thưởng 12 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 12 tờ có dãy số 971442 thuộc đài Đồng Tháp mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 24 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Còn hôm qua, phía đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 8 tờ trúng số. Theo đó, 8 tờ có 5 số cuối là 33349 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 9 trúng giải nhất trị giá 240 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 598984.