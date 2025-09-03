Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 3 tháng 9: 56 vé vừa trúng 560 triệu đài Sóc Trăng

Cao An Biên - Hà Vy
03/09/2025 21:28 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 9 chiều nay, 56 vé trúng 560 triệu đài Sóc Trăng lập tức lộ diện. Trong đó, có 14 vé được chủ đại lý giữ lại và bất ngờ trúng lớn.

Anh Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) tiết lộ ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 9, đại lý của anh liền đổi thưởng 56 tờ vé trúng giải ba, tổng giá trị 560 triệu đồng (chưa tính thuế).

Theo đó, những tờ vé trên có số cuối 51115, thuộc đài Sóc Trăng. Đại lý cho biết chủ nhân của 56 tờ trên gồm 4 người, mỗi người trúng 14 tờ, trong đó có cả anh. Anh mới đổi thưởng theo hình thức chuyển khoản cho khách trúng số.

Xổ số miền Nam ngày 3 tháng 9: 56 vé vừa trúng 560 triệu đài Sóc Trăng- Ảnh 1.

56 tờ vé số trúng giải ba vừa được đại lý vé số Duy đổi thưởng chiều nay ngày 3 tháng 9

ẢNH: NVCC

"Mỗi khách mua bên tôi 14 tờ, riêng tôi giữ lại 14 tờ. Bất ngờ chiều trúng giải lớn. Tất nhiên, trúng số tiền lớn thì ai cũng vui mừng. Khách bên tôi thường không mua lẻ mà mua nhiều tờ cùng lúc", anh Quốc Duy bày tỏ.

Ngay sau đó, hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng được nhiều người thích thú chia sẻ. Dân mạng để lại bình luận chúc mừng chủ đại lý và chủ nhân những tờ vé may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người mong chờ sự lộ diện chủ nhân những tờ vé số trúng giải độc đắc đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng chiều nay.

Mới đây, chị Nguyễn Thị Kiều Nguyên (35 tuổi), chủ đại lý vé số Mai Trang ở Vĩnh Long vừa đổi thưởng 12 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 12 tờ có dãy số 971442 thuộc đài Đồng Tháp mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 24 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Còn hôm qua, phía đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 8 tờ trúng số. Theo đó, 8 tờ có 5 số cuối là 33349 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 9 trúng giải nhất trị giá 240 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 598984.

Tin liên quan

Người đàn ông trúng 24 tỉ xổ số miền Nam, chia cho mẹ và em gái 10 tỉ

Người đàn ông trúng 24 tỉ xổ số miền Nam, chia cho mẹ và em gái 10 tỉ

Người đàn ông ở Vĩnh Long về quê dịp nghỉ lễ 2.9 vừa trúng độc đắc 12 tờ xổ số miền Nam ngày 1 tháng 9, chia ngay 10 tỉ đồng cho mẹ và em gái.

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 3 tháng 9 xổ số miền Nam hôm nay xổ số Sóc Trăng ngày 3 tháng 9 xổ số đồng nai ngày 3 tháng 9 xổ số Cần Thơ ngày 3 tháng 9 xổ số miền Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận