Xổ số miền Nam ngày 1 tháng 9: Số 05 mang lại may mắn hai ngày liên tiếp

Phía đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách trúng 140 tờ giải tám sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 9. Theo đó, những tờ vé số này có 2 số cuối là 05 do đài Cà Mau mở thưởng chiều này. Tổng giá trị của 140 tờ vé này là 14 triệu đồng. Phía đại lý tiết lộ những tờ vé này đều do đại lý bán ra.



"Chủ nhân của 140 tờ vé số này là người phụ nữ, khách quen của đại lý. Ngày nào người này cũng mua nguyên cây, hôm nay may mắn đã tìm đến ngay đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Dù không trúng giải cao nhưng vị khách cũng rất mừng rỡ, trúng nhiều tờ nên số tiền không phải ít", phía đại lý vé số Phú Vinh nói.

Những tờ vé này có 2 số cuối là 05, trúng giải đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 9 chiều nay ẢNH: NVCC

Phía đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết cũng đổi thưởng cho khách có 140 tờ trúng giải tám sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 8. Theo đó, những tờ vé này có 2 số cuối là 05, trúng giải đài Đà Lạt. Như vậy, con số 05 đã hai ngày liên tiếp mang lại may mắn cho khách.

Cũng sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 9 chiều nay, đại lý vé số Điền Phát ở phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM (TP.Thủ Đức cũ) thông báo vừa bán trúng 42 tờ giải nhì, tổng trị giá 630 triệu đồng (chưa trừ thuế). Theo đó, những tờ vé có dãy số cuối 37878 thuộc đài TP.HCM. Trong khi đó, dãy số độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy số 369772.

"Hiện đã có một khách tới đổi thưởng 4 tờ, chúng tôi đang chờ khách tới đổi thêm", đại lý chia sẻ.