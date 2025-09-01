Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 1 tháng 9: Số 05 mang lại may mắn hai ngày liên tiếp

Dương Lan - Cao An Biên
01/09/2025 18:14 GMT+7

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 9, một phụ nữ ở Vĩnh Long trúng 140 tờ vé số đài Cà Mau nhờ con số 05. Điều trùng hợp, số 05 cũng giúp khách khác trúng 140 tờ đài Đà Lạt hôm qua 31.8.

Phía đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách trúng 140 tờ giải tám sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 9. Theo đó, những tờ vé số này có 2 số cuối là 05 do đài Cà Mau mở thưởng chiều này. Tổng giá trị của 140 tờ vé này là 14 triệu đồng. Phía đại lý tiết lộ những tờ vé này đều do đại lý bán ra.

"Chủ nhân của 140 tờ vé số này là người phụ nữ, khách quen của đại lý. Ngày nào người này cũng mua nguyên cây, hôm nay may mắn đã tìm đến ngay đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Dù không trúng giải cao nhưng vị khách cũng rất mừng rỡ, trúng nhiều tờ nên số tiền không phải ít", phía đại lý vé số Phú Vinh nói.

Xổ số miền Nam ngày 1 tháng 9: Xuất hiện 140 tờ trúng đài Cà Mau - Ảnh 1.

Những tờ vé này có 2 số cuối là 05, trúng giải đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 9 chiều nay

ẢNH: NVCC

Phía đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết cũng đổi thưởng cho khách có 140 tờ trúng giải tám sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 8. Theo đó, những tờ vé này có 2 số cuối là 05, trúng giải đài Đà Lạt. Như vậy, con số 05 đã hai ngày liên tiếp mang lại may mắn cho khách.

Cũng sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 9 chiều nay, đại lý vé số Điền Phát ở phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM (TP.Thủ Đức cũ) thông báo vừa bán trúng 42 tờ giải nhì, tổng trị giá 630 triệu đồng (chưa trừ thuế). Theo đó, những tờ vé có dãy số cuối 37878 thuộc đài TP.HCM. Trong khi đó, dãy số độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy số 369772.

"Hiện đã có một khách tới đổi thưởng 4 tờ, chúng tôi đang chờ khách tới đổi thêm", đại lý chia sẻ.

Tin liên quan

Phát hiện trúng độc đắc 8 tỉ xổ số miền Nam đài TP.HCM nhờ... đọc Báo Thanh Niên

Phát hiện trúng độc đắc 8 tỉ xổ số miền Nam đài TP.HCM nhờ... đọc Báo Thanh Niên

Nhờ đọc Báo Thanh Niên, vợ chồng ở TP.HCM bất ngờ phát hiện 4 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 30 tháng 8.

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 1 tháng 9 xổ số miền Nam hôm nay xổ số Cà Mau ngày 1 tháng 9 xổ số TP.HCM ngày 1 tháng 9 xổ số Đồng Tháp ngày 1 tháng 9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận