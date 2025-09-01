Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Phát hiện trúng độc đắc 8 tỉ xổ số miền Nam đài TP.HCM nhờ... đọc Báo Thanh Niên

Dương Lan - Cao An Biên
01/09/2025 14:55 GMT+7

Nhờ đọc Báo Thanh Niên, vợ chồng ở TP.HCM bất ngờ phát hiện 4 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 30 tháng 8.

Phía đại lý vé số Minh Nhựt ở TP.HCM xác nhận vừa đổi thưởng cho khách trúng độc đắc 4 tờ vé số. Theo đó, 4 tờ có dãy số 330148 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 8 trúng độc đắc 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

TP.HCM: Phát hiện trúng độc đắc 8 tỉ xổ số miền Nam nhờ... đọc Báo Thanh Niên - Ảnh 1.

4 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 30 tháng 8

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 4 tờ vé số này là vợ chồng ở TP.HCM, mua vé số ủng hộ người bán dạo. Họ mua hôm thứ bảy (ngày 30.8) nhưng đến ngày 1.9 mới biết trúng độc đắc. Người này đọc Báo Thanh Niên thấy những tờ vé số trúng độc đắc ghi giống tờ vé số họ mua nên lấy ra kiểm tra. Cũng nhờ bài báo đó họ biết đại lý tôi nhận đổi thưởng trúng độc đắc ở TP.HCM nên mang vé số đến. Vợ chồng nhận một nửa tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản, số tiền còn lại nhận tiền mặt. Gia đình người trúng khá giả, họ nói sẽ dành một ít tiền để làm từ thiện", phía đại lý số Minh Nhựt cho hay.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc được đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy đều gửi lời chúc đến chủ nhân may mắn, không quên hy vọng bản thân cũng sớm được trúng số.

Phía đại lý vé số Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) tiết lộ ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 8, 140 tờ vé trúng giải tám ở đại lý của anh chính thức lộ diện.

Theo đó, những tờ vé này có 2 số cuối là 05, trúng giải đài Đà Lạt mở thưởng ngày hôm đó. Tổng giá trị của 140 tờ vé này là 14 triệu đồng. Phía đại lý tiết lộ những tờ vé này đều do đại lý bán ra.

Khách du lịch trúng độc đắc 12 tỉ xổ số miền Nam, đại lý chuyển khoản ngay

Khách du lịch trúng độc đắc 12 tỉ xổ số miền Nam, đại lý chuyển khoản ngay

Một đại lý vé số ở Tây Ninh vừa đổi thưởng cho khách trúng độc đắc 6 tờ vé số sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 8.

