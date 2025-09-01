Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Khách du lịch trúng độc đắc 12 tỉ xổ số miền Nam, đại lý chuyển khoản ngay

Dương Lan - Cao An Biên
01/09/2025 05:15 GMT+7

Một đại lý vé số ở Tây Ninh vừa đổi thưởng cho khách trúng độc đắc 6 tờ vé số sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 8.

Đại lý vé số Thanh Vân ở Tây Ninh xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 6 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 6 tờ có dãy số 256886 thuộc đài Tây Ninh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 8 trúng độc đắc trị giá 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 6 tờ vé số này là người đàn ông ở Đà Lạt đến Tây Ninh du lịch, sau khi dò kết quả liền đến đại lý gần điểm tham quan đổi thưởng. Người này nhận 10 tỉ qua hình thức chuyển khoản, số tiền còn lại nhận tiền mặt. Đại lý đã kiểm tra vé, thông tin của khách và gửi tiền trúng số. Ông ấy rất mừng vì chuyến đi có nhiều may mắn", phía đại lý vé số Thanh Vân chia sẻ.

Khách du lịch trúng độc đắc 12 tỉ xổ số miền Nam, đại lý chuyển khoản ngay - Ảnh 1.

6 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 28 tháng 8

ẢNH: NVCC

Trong ngày 30.8, đại lý vé số này cũng đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc. 2 tờ có dãy số 614623 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 8 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Khách du lịch trúng độc đắc 12 tỉ xổ số miền Nam, đại lý chuyển khoản ngay - Ảnh 2.

2 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 30 tháng 8

ẢNH: NVCC

Gần đây, phía đại lý vé số Nhân Kiều ở xã Hậu Thạnh, Tây Ninh (Long An cũ) tiến hành đổi thưởng 14 tờ vé số trúng độc đắc trị giá 28 tỉ (chưa trừ thuế), theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 8.

Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 422358 thuộc đài Bình Thuận. Đại lý cho biết đã đến Đồng Tháp để đổi thưởng theo yêu cầu của người trúng và người này nhận toàn bộ tiền trúng thưởng bằng tiền mặt.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 8: Vừa đổi thưởng tờ trúng độc đắc đài TP.HCM

Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 8: Vừa đổi thưởng tờ trúng độc đắc đài TP.HCM

Vừa xong kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 8, một đại lý vé số ở TP.HCM lập tức đổi thưởng cho khách trúng độc đắc.

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 28 tháng 8 xổ số miền Nam ngày 30 tháng 8 trúng độc đắc xổ số Tây Ninh ngày 28 tháng 8 xổ số Long An ngày 30 tháng 8
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận