Khách du lịch trúng độc đắc 12 tỉ xổ số miền Nam, đại lý chuyển khoản ngay

Đại lý vé số Thanh Vân ở Tây Ninh xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 6 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 6 tờ có dãy số 256886 thuộc đài Tây Ninh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 8 trúng độc đắc trị giá 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Chủ nhân của 6 tờ vé số này là người đàn ông ở Đà Lạt đến Tây Ninh du lịch, sau khi dò kết quả liền đến đại lý gần điểm tham quan đổi thưởng. Người này nhận 10 tỉ qua hình thức chuyển khoản, số tiền còn lại nhận tiền mặt. Đại lý đã kiểm tra vé, thông tin của khách và gửi tiền trúng số. Ông ấy rất mừng vì chuyến đi có nhiều may mắn", phía đại lý vé số Thanh Vân chia sẻ.

6 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 28 tháng 8 ẢNH: NVCC

Trong ngày 30.8, đại lý vé số này cũng đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc. 2 tờ có dãy số 614623 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 8 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

2 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 30 tháng 8 ẢNH: NVCC

Gần đây, phía đại lý vé số Nhân Kiều ở xã Hậu Thạnh, Tây Ninh (Long An cũ) tiến hành đổi thưởng 14 tờ vé số trúng độc đắc trị giá 28 tỉ (chưa trừ thuế), theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 8.

Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 422358 thuộc đài Bình Thuận. Đại lý cho biết đã đến Đồng Tháp để đổi thưởng theo yêu cầu của người trúng và người này nhận toàn bộ tiền trúng thưởng bằng tiền mặt.