Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 8: Vừa đổi thưởng tờ trúng độc đắc đài TP.HCM

Phía đại lý vé số Minh Nhựt xác nhận vừa đổi thưởng cho khách trúng độc đắc. Theo đó, tờ vé số có dãy 330148 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 8 chiều nay trúng độc đắc 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Chủ nhân của tờ vé số này là người đàn ông, sau khi có kết quả liền đến đại lý đổi thưởng. Ông ấy mừng rỡ vì lần đầu tiên trúng với số tiền lớn như vậy, nhận 1,5 tỉ đồng qua hình thức chuyển khoản, số tiền còn lại nhận bằng tiền mặt. Người này đến đổi thưởng một mình, vì thông tin riêng tư nên tôi không hỏi dự định sử dụng tiền trúng số của ông ấy. Là đại lý cấp 1 nên bên tôi thường xuyên vé số trúng độc đắc", phía đại lý vé số Minh Nhựt cho hay.

Tờ vé số trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 8 ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Ngọc Loan ở Tây Ninh cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 3 tờ trúng an ủi cho khách sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 8 chiều nay. 1 tờ có dãy số 114623 và 2 tờ có dãy số 214623 thuộc đài Long An trúng an ủi trị giá 150 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 614623.

Những tờ vé số trúng an ủi sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 8 ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy gửi lời chúc đến chủ nhân may mắn, hy vọng những người trúng độc đắc đài TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang sớm được lộ diện.

Gần đây, phía đại lý vé số Thanh Vân ở Đồng Tháp cũng hỗ trợ đổi thưởng cho khách có 3 tờ trúng số. Theo đó, 3 tờ vé có 5 số cuối là 39268 thuộc đài Vĩnh Long mở thưởng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 8 trúng giải nhất mỗi tờ trị giá 30 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 722602.