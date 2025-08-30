Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 8: Vừa đổi thưởng tờ trúng độc đắc đài TP.HCM

Dương Lan - Cao An Biên
30/08/2025 18:30 GMT+7

Vừa xong kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 8, một đại lý vé số ở TP.HCM lập tức đổi thưởng cho khách trúng độc đắc.

Phía đại lý vé số Minh Nhựt xác nhận vừa đổi thưởng cho khách trúng độc đắc. Theo đó, tờ vé số có dãy 330148 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 8 chiều nay trúng độc đắc 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của tờ vé số này là người đàn ông, sau khi có kết quả liền đến đại lý đổi thưởng. Ông ấy mừng rỡ vì lần đầu tiên trúng với số tiền lớn như vậy, nhận 1,5 tỉ đồng qua hình thức chuyển khoản, số tiền còn lại nhận bằng tiền mặt. Người này đến đổi thưởng một mình, vì thông tin riêng tư nên tôi không hỏi dự định sử dụng tiền trúng số của ông ấy. Là đại lý cấp 1 nên bên tôi thường xuyên vé số trúng độc đắc", phía đại lý vé số Minh Nhựt cho hay.

Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 8: Đài TP.HCM vừa xuất hiện tờ trúng độc đắc - Ảnh 1.

Tờ vé số trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 8

ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Ngọc Loan ở Tây Ninh cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 3 tờ trúng an ủi cho khách sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 8 chiều nay. 1 tờ có dãy số 114623 và 2 tờ có dãy số 214623 thuộc đài Long An trúng an ủi trị giá 150 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 614623.

Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 8: Đài TP.HCM vừa xuất hiện tờ trúng độc đắc - Ảnh 2.

Những tờ vé số trúng an ủi sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 8

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy gửi lời chúc đến chủ nhân may mắn, hy vọng những người trúng độc đắc đài TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang sớm được lộ diện.

Gần đây, phía đại lý vé số Thanh Vân ở Đồng Tháp cũng hỗ trợ đổi thưởng cho khách có 3 tờ trúng số. Theo đó, 3 tờ vé có 5 số cuối là 39268 thuộc đài Vĩnh Long mở thưởng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 8 trúng giải nhất mỗi tờ trị giá 30 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 722602.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 29 tháng 8: Vừa xuất hiện những tờ trúng đài Vĩnh Long

Xổ số miền Nam ngày 29 tháng 8: Vừa xuất hiện những tờ trúng đài Vĩnh Long

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 8, chủ nhân 3 tờ vé số trúng đài Vĩnh Long mừng rỡ đến đại lý đổi thưởng.

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 30 tháng 8 xổ số miền Nam hôm nay xổ số TP.HCM ngày 30 tháng 8 xổ số Long An ngày 30 tháng 8 xổ số Hậu Giang ngày 30 tháng 8
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận