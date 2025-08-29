Xổ số miền Nam ngày 29 tháng 8: Vừa xuất hiện những tờ trúng đài Vĩnh Long

Đó là chia sẻ của phía đại lý vé số Thanh Vân ở Đồng Tháp sau khi hỗ trợ đổi thưởng cho khách có 3 tờ trúng số. Theo đó, 3 tờ vé có 5 số cuối là 39268 thuộc đài Vĩnh Long mở thưởng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 8 hôm nay trúng giải nhất mỗi tờ trị giá 30 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 722602.

"Khách trúng là người đàn ông, đại lý tôi hỗ trợ đổi thưởng cho họ, trúng số bỗng dưng có khoản tiền không nhỏ nên họ rất vui mừng. Khách có thể nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt, chúng tôi đều đáp ứng", phía đại lý vé số Thanh Vân chia sẻ thêm.

Những tờ vé số trúng giải sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 8 ẢNH: NVCC

Anh Trần Quang Hải (39 tuổi), chủ đại lý vé số Hải Trinh ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) cũng vừa đổi thưởng cho khách có 5 tờ vé số trúng số. Theo đó, 5 tờ vé có dãy số 956886 thuộc đài Tây Ninh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 8 trúng an ủi trị giá 250 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 256886.



"Chủ nhân của 5 tờ vé số này là người đàn ông trung tuổi. Ông ấy lên TP.HCM (Bình Dương cũ) thăm bà con và mua một lúc hơn 20 tờ vé số. Mới đây, người này dò kết quả xổ số và mừng rỡ khi có 5 tờ trúng an ủi. Vị khách nhà ở Bình Phước cũ nên đến đại lý của tôi đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Sau khi nhận tiền, ông ấy mua thêm 20 tờ vé số nữa hy vọng may mắn tiếp tục đến vào ngày mai. Vì chủ nhân vội rời đi sau khi đổi xong nên tôi không kịp hỏi mục đích sử dụng tiền trúng số cũng như hoàn cảnh gia đình của họ", anh Quang Hải cho hay.

5 tờ trúng đài Tây Ninh sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 8 ẢNH: NVCC

Những tờ vé số trúng giải được dân mạng chia sẻ nhiệt tình sau khi xuất hiện trên mạng xã hội. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ nhân những tờ vé may mắn cũng như mong chờ những tờ vé trúng độc đắc đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh mở thưởng hôm nay lộ diện.

Gần đây, anh Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) tiết lộ ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 8, 280 tờ vé trúng giải tám ở đại lý của anh chính thức lộ diện.

Theo đó, những tờ vé này có 2 số cuối là 29, trúng giải đài Bình Thuận mở thưởng ngày 28 tháng 8. Tổng giá trị giải thưởng là 28 triệu đồng. Đại lý tiết lộ những tờ vé trúng số này đều là vé… ế.