Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Trúng độc đắc xổ số miền Nam, vợ chồng mang 14 tỉ tiền mặt về miền Tây

Cao An Biên - Dương Lan
29/08/2025 13:22 GMT+7

Trúng độc đắc 7 tờ xổ số miền Nam ngày 27 tháng 8, hai vợ chồng ghé Tây Ninh đổi thưởng rồi cầm 14 tỉ tiền mặt về Đồng Tháp.

Câu chuyện được phía đại lý vé số Nhân Kiều ở xã Hậu Thạnh, Tây Ninh (Long An cũ) chia sẻ sau khi đổi thưởng 7 tờ vé số trúng độc đắc cho khách theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 8.

Theo đó, những tờ vé số may mắn có dãy số 802770 thuộc đài Sóc Trăng. Vị khách đã từ Đồng Tháp đến tận đại lý ở Tây Ninh để đổi thưởng, nhận toàn bộ tiền mặt 14 tỉ (chưa tính thuế), theo tiết lộ từ đại lý.

Trúng độc đắc xổ số miền Nam, khách cầm 14 tỉ từ Tây Ninh về Đồng Tháp - Ảnh 1.

Những tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 8 vừa được đại lý đổi thưởng bằng tiền mặt. Phía đại lý cho biết người trúng là hai vợ chồng ở Đồng Tháp, mua ủng hộ người bán dạo

ẢNH: NVCC

"Khách trúng là hai vợ chồng ngoài 60 tuổi, mua vé số ở nơi khác nhưng vì tin tưởng nên ghé đại lý của chúng tôi đổi. Nhận số tiền lớn, họ mừng lắm. Họ mua vé từ người bán dạo, bất ngờ trúng số. Vì lấy tiền mặt nên khách đi ô tô mang tiền về cho an toàn", phía đại lý tiết lộ.

Ngay sau đó, hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng được dân mạng chia sẻ cùng lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Nhiều người cũng để lại bình luận "xin vía", hy vọng được trúng xổ số miền Nam hôm nay.

Trong khi đó xổ số miền Nam ngày 27 tháng 8 mở thưởng 3 đài gồm Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ. Mạng xã hội cũng chia sẻ hình ảnh phía đại lý vé số Nhân Kiều đổi thưởng 10 tờ vé số trúng an ủi cho khách với tổng giá trị 500 triệu (chưa trừ thuế). Những tờ vé số thuộc đài Sóc Trăng, có dãy số 602770 và 702770.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 8: Vừa xuất hiện 10 tờ trúng 500 triệu

Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 8: Vừa xuất hiện 10 tờ trúng 500 triệu

Mới có kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 8, nhiều khách may mắn trúng số đài đài Sóc Trăng, Đồng Nai liền đi đổi thưởng.

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 28 tháng 8 xổ số miền Nam ngày 27 tháng 8 xổ số miền Nam hôm nay trúng độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận