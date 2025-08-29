Trúng độc đắc xổ số miền Nam, vợ chồng mang 14 tỉ tiền mặt về miền Tây

Câu chuyện được phía đại lý vé số Nhân Kiều ở xã Hậu Thạnh, Tây Ninh (Long An cũ) chia sẻ sau khi đổi thưởng 7 tờ vé số trúng độc đắc cho khách theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 8.

Theo đó, những tờ vé số may mắn có dãy số 802770 thuộc đài Sóc Trăng. Vị khách đã từ Đồng Tháp đến tận đại lý ở Tây Ninh để đổi thưởng, nhận toàn bộ tiền mặt 14 tỉ (chưa tính thuế), theo tiết lộ từ đại lý.

Những tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 8 vừa được đại lý đổi thưởng bằng tiền mặt. Phía đại lý cho biết người trúng là hai vợ chồng ở Đồng Tháp, mua ủng hộ người bán dạo ẢNH: NVCC

"Khách trúng là hai vợ chồng ngoài 60 tuổi, mua vé số ở nơi khác nhưng vì tin tưởng nên ghé đại lý của chúng tôi đổi. Nhận số tiền lớn, họ mừng lắm. Họ mua vé từ người bán dạo, bất ngờ trúng số. Vì lấy tiền mặt nên khách đi ô tô mang tiền về cho an toàn", phía đại lý tiết lộ.

Ngay sau đó, hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng được dân mạng chia sẻ cùng lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Nhiều người cũng để lại bình luận "xin vía", hy vọng được trúng xổ số miền Nam hôm nay.

Trong khi đó xổ số miền Nam ngày 27 tháng 8 mở thưởng 3 đài gồm Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ. Mạng xã hội cũng chia sẻ hình ảnh phía đại lý vé số Nhân Kiều đổi thưởng 10 tờ vé số trúng an ủi cho khách với tổng giá trị 500 triệu (chưa trừ thuế). Những tờ vé số thuộc đài Sóc Trăng, có dãy số 602770 và 702770.