Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 8: Vừa xuất hiện 10 tờ trúng 500 triệu

Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 8 chiều nay mở thưởng 3 đài gồm Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ. Những tờ vé số trúng thưởng đầu tiên dần lộ diện, ngay sau khi có kết quả xổ số.

Phía đại lý vé số Thùy Dương ở TP.HCM (Bình Dương cũ) vừa đổi thưởng 2 tờ trúng an ủi cho khách. Theo đó, 2 tờ có dãy số 194778 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 8 trúng an ủi trị giá 100 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 394778.

Những tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 8 chiều nay vừa lộ diện ẢNH: NVCC

Phía đại lý vé số Thanh Vân ở Vĩnh Long mới đổi thưởng 3 tờ vé số trúng giải 3, tổng giá trị 30 triệu đồng. Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 171132 thuộc đài Sóc Trăng. Phía đại lý cho biết chủ sở hữu 3 tờ vé số trên là nam, ngoài 40 tuổi. Người này mua ủng hộ người bán dạo và bất ngờ gặp may. "Người trúng số lấy toàn bộ tiền qua hình thức chuyển khoản. Đây là khách quen, không phải lần đầu trúng số", phía đại lý chia sẻ.

Cũng theo kết quả xổ số miền Nam chiều nay, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh phía đại lý vé số Nhân Kiều ở Tây Ninh (Long An cũ) đổi thưởng 10 tờ vé số trúng an ủi cho khách với tổng giá trị 500 triệu (chưa trừ thuế). Những tờ vé số thuộc đài Sóc Trăng, có dãy số 602770 và 702770. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy số 802770.

Ngay sau đó, hình ảnh những tờ vé số được dân mạng chia sẻ kèm lời chúc may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bình luận hy vọng bản thân sẽ trúng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 8 ngày mai.

Đại lý vé số Rô Thanh ở Tây Ninh xác nhận vừa đổi cho khách 3 tờ trúng độc đắc cùng 19 tờ trúng an ủi sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 8. Theo đó, 3 tờ có dãy số 976536 thuộc đài Bà Rịa - Vũng Tàu trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 19 tờ có dãy số 176536, 276636, 376536 và 476536 cũng thuộc đài này trúng an ủi trị giá 950 triệu đồng (chưa trừ thuế).