Xổ số miền Nam ngày 26 tháng 8: Khách bật khóc trúng 14 tờ đài Bến Tre

Phía đại lý vé số Kim Hía ở phường Tây Thạnh (TP.HCM) xác nhận vừa hỗ trợ đổi 14 tờ trúng giải ba đài Bến Tre cho khách quen, ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 8 chiều nay.

Theo đó, những tờ vé có dãy số 649210, tổng trị giá 140 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé số có dãy 811004. Đại lý cho biết đã chuyển khoản toàn bộ tiền trúng số cho khách.

Lộ diện những tờ vé trúng số đài Bến Tre, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 8 ẢNH: NVCC

"Đây là khách quen của đại lý chúng tôi. Vé số mà khách mua do đại lý chọn giúp cho khách. Khi trúng số, họ mừng bật khóc. Khách này mua cũng lâu rồi nhưng đây là lần đầu trúng số lớn như vậy", phía đại lý chia sẻ thêm.

Ngay sau đó, hình ảnh những tờ vé số trúng được mạng xã hội chia sẻ kèm theo lời chúc tới chủ nhân may mắn. Nhiều người cũng mong chờ những tờ vé trúng độc đắc đài Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu mở thưởng chiều nay lộ diện.

Mới đây, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 8, đại lý trên cũng xác nhận đổi 14 tờ vé số trúng an ủi cho khách quen. Theo đó, những tờ vé có dãy số 654696 đài Bình Dương. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy số may mắn 854696.

Hôm qua, đại lý vé số Hồng Hạnh ở xã Đức Lập (Tây Ninh) cho biết vừa đổi thưởng 3 tờ vé số trúng giải an ủi đài TP.HCM, tổng trị giá 150 triệu đồng (chưa trừ thuế). Theo đó, những tờ vé có dãy số 695927 mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 8.