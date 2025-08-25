23 vé trúng 7 tỉ xổ số miền Nam: Đại lý miền Tây chuyển khoản ngay

Đó là đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long). Anh Quốc Duy, chủ đại lý vé số cho biết vừa đổi thưởng 23 tờ vé số trúng thưởng cho nhiều khách khác nhau, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 8.

Trong số đó, có 3 tờ vé số trúng độc đắc có dãy 076945 và 20 tờ vé số trúng giải an ủi. Tất cả đều thuộc đài Sóc Trăng. Tổng giá trị của 23 tờ vé trúng số là 7 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Những tờ vé số được đại lý của anh Duy đổi thưởng ẢNH: NVCC

"23 tờ này của nhiều khách khác nhau, chủ yếu là người địa phương. Trong đó, 3 tờ độc đắc có một người trúng 2 tờ trị giá 4 tỉ và một người trúng 1 tờ trị giá 2 tỉ. Tất cả khách trúng đều được đại lý của tôi chuyển khoản cho an tâm", phía đại lý vé số Duy tiết lộ.

Ngay sau đó, hình ảnh những tờ vé số trúng xếp thành hàng được dân mạng chia sẻ. Nhiều người gửi lời chúc tới chủ nhân những tờ vé may mắn. Chủ đại lý vé số Duy cho biết anh kinh doanh vé số hơn 7 năm nay và hiện có 25 điểm bán ở TP.HCM, Cần Thơ và Vĩnh Long (Trà Vinh cũ). Đại lý của anh nhiều lần bán trúng và đổi thưởng giải độc đắc cho khách.

Cách đây không lâu, đại lý vé số của anh Duy có chi nhánh ở phường Chánh Hưng (TP.HCM) cũng vừa đổi thưởng 14 tờ vé số trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho khách. Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 081142 thuộc đài Trà Vinh, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 8. Khách đã tìm đến đại lý của anh ở TP.HCM để nhận tiền trúng thưởng.