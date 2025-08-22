Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 22 tháng 8: TP.HCM vừa xuất hiện 14 tờ trúng 700 triệu

Cao An Biên - Dương Lan
22/08/2025 17:45 GMT+7

Chủ nhân 14 tờ vé số trúng 700 triệu đài Bình Dương vừa lộ diện ở TP.HCM ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 8.

Mới có kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 8, một vị khách ở TP.HCM bất ngờ trúng 700 triệu (chưa trừ thuế) khi mua 14 tờ vé số trúng giải an ủi đài Bình Dương. Đại lý tiết lộ chuyện đổi thưởng chiều nay.

Phía đại lý vé số Kim Hía ở phường Tây Thạnh (TP.HCM) xác nhận vừa đổi 14 tờ vé số trúng an ủi cho khách quen. Theo đó, những tờ vé có dãy số 654696 đài Bình Dương. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy số may mắn 854696.

Xổ số miền Nam ngày 22 tháng 8: TP.HCM vừa xuất hiện 14 tờ trúng 700 triệu- Ảnh 1.

14 tờ vé số trúng 700 triệu đài Bình Dương vừa được đại lý Kim Hía ở TP.HCM đổi thưởng

ẢNH: NVCC

"Vị khách ở TP.HCM, thường xuyên mua vé số nhưng ít khi trúng. Hôm nay khách nhận được số tiền lớn nên mừng lắm. Khách nhận toàn bộ số tiền trúng thưởng qua chuyển khoản. Đại lý của tôi kinh doanh ở TP.HCM khoảng 5 năm nay, nhiều lần hỗ trợ đổi thưởng cho khách", đại diện đại lý vé số Kim Hía chia sẻ.

Ngay sau đó, hình ảnh những tờ vé số trên được dân mạng chia sẻ. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ nhân may mắn và mong chờ những tờ vé số trúng độc đắc đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng xổ số hôm nay xuất hiện.

Mới đây, đại lý vé số Chọn 57 ở Tây Ninh cũng vừa đổi thưởng 3 tờ trúng số cho khách hàng sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 8. Theo đó, 3 tờ có dãy 051303 thuộc đài Tây Ninh trúng an ủi trị giá 150 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy 351303.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 21 tháng 8: Nhiều người ở chợ Tây Ninh trúng số nhờ mua vé dạo

Xổ số miền Nam ngày 21 tháng 8: Nhiều người ở chợ Tây Ninh trúng số nhờ mua vé dạo

Vừa xong kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 8 chiều nay, nhiều người ở chợ Tây Ninh bất ngờ trúng số nhờ mua vé từ người bán dạo.

