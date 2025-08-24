Người phụ nữ trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam, bất ngờ vì không định mua

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách trúng độc đắc 2 tờ vé số. Theo đó, 2 tờ có dãy 076945 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 8 trúng độc đắc 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Người phụ nữ trúng số khoảng 58 tuổi, đi chợ thấy người bán vé số bị khuyết tật, thấy thương nên cho 20.000 đồng, không muốn mua vé số. Thấy bà ấy cho tiền nên người bán dạo đưa lại cho bà ấy 2 tờ. Sau khi dò kết quả, chủ nhân bất ngờ khi biết mình trúng độc đắc vì lúc đầu chỉ nghĩ cho người bán vé số dạo tiền, không có ý định mua. Người này nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt", anh Phước Danh cho biết.



2 tờ vé số trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 8 ẢNH: NVCC

Anh Phước Danh kinh doanh vé số đã lâu, thường xuyên đổi thưởng trúng độc đắc cho khách hàng. Anh gửi lời chúc mừng đến chủ nhân và cho rằng may mắn đã mỉm cười với bà. Ngay sau đó, hình ảnh tờ vé số trúng giải được dân mạng chia sẻ.

Gần đây, chị Nguyễn Thị Kiều Nguyên, chủ đại lý vé số Mai Trang ở Vĩnh Long xác nhận khách vừa đến đại lý đổi thưởng 14 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 14 tờ có dãy số 601298 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 8 với tổng số tiền là 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).