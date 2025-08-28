Xổ số miền Nam ngày 28 tháng 8: Lộ diện 280 tờ trúng số, là vé… ế

Anh Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) tiết lộ ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 8, 280 tờ vé trúng giải tám ở đại lý của anh chính thức lộ diện.

Theo đó, những tờ vé này có 2 số cuối là 29, trúng giải đài Bình Thuận mở thưởng chiều nay. Tổng giá trị giải thưởng là 28 triệu đồng. Đại lý tiết lộ những tờ vé trúng số này đều là vé… ế.

280 tờ vé số trúng đài Bình Thuận, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 8 ẢNH: NVCC

"140 tờ trong số đó được khách quen của tôi mua lúc khoảng 16 giờ chiều, sát giờ xổ số miền Nam ngày 28 tháng 8. 140 tờ còn lại là đại lý tôi ôm vé ế. Sau khi xổ số bất ngờ trúng giải. Dù không phải là giải quá lớn, nhưng trúng số với số lượng nhiều vé như vậy cũng là may mắn", anh chủ đại lý vé số Duy chia sẻ.

Hình ảnh 2 cọc vé số trúng với tổng 280 tờ dày cộm được dân mạng chia sẻ kèm theo sự thích thú. Nhiều người mong chờ chủ nhân những tờ vé số trúng độc đắc đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mở thưởng chiều nay lộ diện.

Đại diện đại lý vé số Duy cho biết thêm anh kinh doanh vé số từ năm 2019. Hiện anh có 25 điểm bán ở TP.HCM, Cần Thơ và Vĩnh Long (Trà Vinh cũ). Đại lý của anh nhiều lần bán trúng và đổi độc đắc cho khách.

Cách đây không lâu đại lý vé số của anh ở phường Chánh Hưng (TP.HCM) vừa đổi thưởng 14 tờ vé số trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho khách. Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 081142 thuộc đài Trà Vinh, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 8. Khách đã tìm đến đại lý của anh ở TP.HCM để nhận tiền trúng thưởng.