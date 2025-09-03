Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Người đàn ông trúng 24 tỉ xổ số miền Nam, chia cho mẹ và em gái 10 tỉ

Dương Lan - Cao An Biên
03/09/2025 05:30 GMT+7

Người đàn ông ở Vĩnh Long về quê dịp nghỉ lễ 2.9 vừa trúng độc đắc 12 tờ xổ số miền Nam ngày 1 tháng 9, chia ngay 10 tỉ đồng cho mẹ và em gái.

Chị Nguyễn Thị Kiều Nguyên (35 tuổi), chủ đại lý vé số Mai Trang ở Vĩnh Long vừa đổi thưởng 12 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 12 tờ có dãy số 971442 thuộc đài Đồng Tháp mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 24 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 12 tờ vé số này là người đàn ông năm nay 35 tuổi quê ở Vĩnh Long nhưng làm việc ở TP.HCM (Bình Dương cũ). Người này về quê dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 và mua 12 tờ vé số, không ngờ trúng độc đắc. Anh ấy nhận tiền trúng 3 tờ bằng tiền mặt, tiền trúng những tờ còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản. Được biết, anh chia cho mẹ và em gái 5 tờ. Cả gia đình mừng rỡ vì có thể đổi đời từ tiền trúng số", chị KIều Nguyên chia sẻ.

Người đàn ông trúng 24 tỉ xổ số miền Nam, cho mẹ và em gái 10 tỉ - Ảnh 1.

Chị Kiều Nguyên đổi thưởng 12 tờ vé số trúng độc đắc cho khách sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 9

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn có thể trúng số.

Gần đây, phía đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách trúng 140 tờ giải tám sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 9. Theo đó, những tờ vé số này có 2 số cuối là 05 do đài Cà Mau mở thưởng. Tổng giá trị của 140 tờ vé này là 14 triệu đồng. Phía đại lý tiết lộ những tờ vé này đều do đại lý bán ra.

