Đời sống Cộng đồng

Khách trúng 22 tờ xổ số miền Nam đài Đà Lạt, đại lý đổi thưởng liên tục

Dương Lan - Cao An Biên
02/09/2025 05:00 GMT+7

Một đại lý vé số ở Vĩnh Long liên tục đổi thưởng cho khách sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 8.

Phía đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) xác nhận vừa đổi thưởng 22 tờ trúng số cho khách. Theo đó, 22 tờ có dãy số 154351, 254351, 354351 và 454351 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 31 tháng 8 trúng an ủi, tổng trị giá 1,1 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 954351.

"22 tờ trúng số của nhiều khách khác nhau, người trúng ít nhất là 2 tờ, người trúng nhiều nhất là 6 tờ. Đa số đây là lần đầu tiên họ trúng số nên ai cũng mừng rỡ. Sau khi có kết quả, người trúng đến đại lý, nhân viên đổi thưởng liên tục. Có người nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản, người nhận bằng tiền mặt, đại lý đều đáp ứng", phía đại lý Phú Vinh cho hay.

Khách trúng 22 tờ xổ số miền Nam đài Đà Lạt, đại lý đổi thưởng liên tục - Ảnh 1.

Những tờ vé số trúng an ủi sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 8

ẢNH: NVCC

Đại lý này cũng đổi thưởng cho khách có 1 tờ trúng độc đắc có dãy số 725595 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 31 tháng 8. Người trúng nhận số tiền là 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Khách trúng 22 tờ xổ số miền Nam đài Đà Lạt, đại lý đổi thưởng liên tục - Ảnh 2.

Tờ vé số trúng độc đắc được đại lý đổi thưởng

ẢNH: NVCC

"Người phụ nữ làm mướn ở TP.HCM mua 2 tờ với dãy số khác nhau, bất ngờ khi có 1 tờ trúng độc đắc. Sau khi biết kết quả, người này mang tờ vé số về quê đổi thưởng. Lúc đi đổi thưởng, trong túi bà chỉ có 400.000 đồng và nhận tiền trúng thưởng toàn bộ bằng tiền mặt. Người này quyết định về quê, không quay lại TP.HCM nhặt rau như trước đó", phía đại lý Phú Vinh nói.

