Xổ số miền Nam ngày 31 tháng 8: Một khách trúng nguyên cây 140 tờ đài Đà Lạt

Anh Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) tiết lộ ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 8, 140 tờ vé trúng giải tám ở đại lý của anh chính thức lộ diện.

Theo đó, những tờ vé này có 2 số cuối là 05, trúng giải đài Đà Lạt mở thưởng chiều nay. Tổng giá trị của 140 tờ vé này là 14 triệu đồng. Phía đại lý tiết lộ những tờ vé này đều do đại lý bán ra.

Những tờ vé này có 2 số cuối là 05, trúng giải đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 31 tháng 8 chiều nay ẢNH: NVCC

"Khách mua là khách quen ở đại lý của tôi, mua một lần 140 tờ vé số. Bất ngờ trúng hết nguyên cây vé số, khách rất mừng và nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", anh Quốc Duy tiết lộ.

Hình ảnh nguyên cọc vé số trúng với tổng 140 tờ dày cộm được dân mạng chia sẻ kèm theo sự thích thú. Nhiều người mong chờ chủ nhân những tờ vé số trúng độc đắc đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt mở thưởng chiều nay lộ diện.

Đại diện đại lý vé số Duy cho biết thêm anh kinh doanh vé số từ năm 2019. Hiện anh có 25 điểm bán ở TP.HCM, Cần Thơ và Vĩnh Long (Trà Vinh cũ). Đại lý của anh nhiều lần bán trúng và đổi độc đắc cho khách.

Mới đây, phía đại lý vé số Minh Nhựt xác nhận vừa đổi thưởng cho khách trúng độc đắc. Theo đó, tờ vé số có dãy 330148 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 8 chiều nay trúng độc đắc 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).