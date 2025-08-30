Nông dân trúng độc đắc 14 tờ xổ số miền Nam, đến tiệm vàng nhận tiền mặt

Câu chuyện được phía đại lý vé số Nhân Kiều ở xã Hậu Thạnh, Tây Ninh (Long An cũ) chia sẻ ngay sau khi đổi thưởng 14 tờ vé số trúng độc đắc trị giá 28 tỉ (chưa trừ thuế), theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 8 mới đây.

Đại lý vé số đổi thưởng cho khách ở tiệm vàng ẢNH: NVCC

Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 422358 thuộc đài Bình Thuận. Đại lý cho biết đã đến Đồng Tháp để đổi thưởng theo yêu cầu của người trúng và người này nhận toàn bộ tiền trúng thưởng bằng tiền mặt.

"Người trúng là đàn ông, khoảng 60 tuổi và làm nghề nông. Vì chưa bao giờ trúng số tiền lớn như vậy nên khách quyết nhận tiền mặt để xem số tiền là bao nhiêu, sau đó đi gửi ngân hàng. Khách sống ở đồng ruộng, hẹn ra tiệm vàng quen để lấy tiền. Dù nhận số tiền lớn nhưng vị khách vẫn rất điềm tĩnh, không thể hiện sự vui mừng quá nhiều", phía đại lý vé số chia sẻ.

Ngay sau đó, hình ảnh 14 tờ vé số trúng độc đắc trên được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận nhiệt tình "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 8.

14 tờ vé số trúng độc đắc đài Bình Thuận ẢNH: NVCC

Mới đây, đại lý vé số trên cũng mới đổi thưởng 7 tờ vé số trúng độc đắc cho khách theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 8. Theo đó, những tờ vé số may mắn có dãy số 802770 thuộc đài Sóc Trăng. Vị khách đã từ Đồng Tháp đến tận đại lý ở Tây Ninh để đổi thưởng, nhận toàn bộ tiền mặt 14 tỉ (chưa tính thuế), theo tiết lộ từ đại lý.

Được biết Nhân Kiều là đại lý kinh doanh vé số hơn 30 năm nay và có tiếng ở khu vực miền Tây. Đại lý nhiều lần bán và đổi thưởng độc đắc.