Đời sống Cộng đồng

Nông dân trúng độc đắc 14 tờ xổ số miền Nam, đến tiệm vàng nhận tiền mặt

Dương Lan - Cao An Biên
30/08/2025 05:45 GMT+7

Một người nông dân ở Đồng Tháp trúng độc đắc 14 tờ xổ số miền Nam đã hẹn đại lý ở tiệm vàng quen để lấy 28 tỉ đồng tiền mặt.

Câu chuyện được phía đại lý vé số Nhân Kiều ở xã Hậu Thạnh, Tây Ninh (Long An cũ) chia sẻ ngay sau khi đổi thưởng 14 tờ vé số trúng độc đắc trị giá 28 tỉ (chưa trừ thuế), theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 8 mới đây.

Nông dân vào tiệm vàng lấy 28 tỉ tiền mặt: Trúng 14 tờ xổ số miền Nam - Ảnh 1.

Đại lý vé số đổi thưởng cho khách ở tiệm vàng

ẢNH: NVCC

Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 422358 thuộc đài Bình Thuận. Đại lý cho biết đã đến Đồng Tháp để đổi thưởng theo yêu cầu của người trúng và người này nhận toàn bộ tiền trúng thưởng bằng tiền mặt.

"Người trúng là đàn ông, khoảng 60 tuổi và làm nghề nông. Vì chưa bao giờ trúng số tiền lớn như vậy nên khách quyết nhận tiền mặt để xem số tiền là bao nhiêu, sau đó đi gửi ngân hàng. Khách sống ở đồng ruộng, hẹn ra tiệm vàng quen để lấy tiền. Dù nhận số tiền lớn nhưng vị khách vẫn rất điềm tĩnh, không thể hiện sự vui mừng quá nhiều", phía đại lý vé số chia sẻ.

Ngay sau đó, hình ảnh 14 tờ vé số trúng độc đắc trên được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận nhiệt tình "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 8.

Nông dân vào tiệm vàng lấy 28 tỉ tiền mặt: Trúng 14 tờ xổ số miền Nam - Ảnh 2.

14 tờ vé số trúng độc đắc đài Bình Thuận

ẢNH: NVCC

Mới đây, đại lý vé số trên cũng mới đổi thưởng 7 tờ vé số trúng độc đắc cho khách theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 8. Theo đó, những tờ vé số may mắn có dãy số 802770 thuộc đài Sóc Trăng. Vị khách đã từ Đồng Tháp đến tận đại lý ở Tây Ninh để đổi thưởng, nhận toàn bộ tiền mặt 14 tỉ (chưa tính thuế), theo tiết lộ từ đại lý.

Được biết Nhân Kiều là đại lý kinh doanh vé số hơn 30 năm nay và có tiếng ở khu vực miền Tây. Đại lý nhiều lần bán và đổi thưởng độc đắc.

Trúng độc đắc xổ số miền Nam, vợ chồng mang 14 tỉ tiền mặt về miền Tây

Trúng độc đắc xổ số miền Nam, vợ chồng mang 14 tỉ tiền mặt về miền Tây

Trúng độc đắc 7 tờ xổ số miền Nam ngày 27 tháng 8, hai vợ chồng ghé Tây Ninh đổi thưởng rồi cầm 14 tỉ tiền mặt về Đồng Tháp.

