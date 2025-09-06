Khách trúng độc đắc 4 tờ xổ số miền Nam đài Vũng Tàu, nhận hết tiền mặt

Phía đại lý vé số Ba Xuyên ở Long An (Tây Ninh cũ) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 4 tờ trúng độc đắc và nhiều tờ trúng an ủi. Theo đó, 4 tờ có dãy số 598984 thuộc đài Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Những tờ có dãy số 498984 cũng thuộc đài Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày trúng an ủi trị giá 50 mỗi tờ triệu đồng (chưa trừ thuế).



Những tờ vé số trúng độc đắc và trúng an ủi sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 9 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 4 tờ trúng độc đắc là người phụ nữ, tình cờ mua vé số khi đi ngoài đường. Sau khi biết kết quả, tôi mang tiền mặt đến nhà đổi thưởng cho họ. Nhiều thành viên trong gia đình có mặt, mừng rỡ khi đại lý trao tiền. Từ ngày mở thưởng đến nay, tôi cũng đổi nhiều tờ trúng an ủi cho khách nhưng chỉ chụp lại 3 tờ đăng tải lên mạng xã hội. Tôi không hỏi dự định sử dụng tiền trúng số vì đó là thông tin riêng tư của khách hàng", phía đại lý vé số Ba Xuyên cho hay.

Gần đây, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) tiết lộ đại lý của anh vừa bán trúng 14 tờ giải nhất cho khách, mỗi tờ trị giá 30 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Theo đó, những tờ vé có dãy số 98937 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 5 tháng 9. Theo anh Quốc Duy, khách đã đến tận quầy vé của anh mua những tờ vé trúng thưởng này. Trong khi đó, giải độc đắc của đài Trà Vinh thuộc về những tờ vé có dãy số 451925.