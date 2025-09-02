Quà Quốc khánh mang lại may mắn: Trúng 8 tờ xổ số miền Nam ngày 2 tháng 9

Phía đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 8 tờ trúng số. Theo đó, 8 tờ có 5 số cuối là 33349 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 9 trúng giải nhất trị giá 240 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 598984.



"8 tờ vé số trúng thưởng của 3 khách khác nhau, 2 người trúng 4 tờ, mỗi người trúng 2 tờ, người còn lại trúng 4 tờ. Người trúng 4 tờ thường xuyên đi chùa, hôm nay đi chùa về mua 7 tờ, chia cho một vài người trong chùa, giữ lại 4 tờ. Vợ chồng họ mừng rỡ đến đại lý đổi thưởng, xem đó là niềm vui lễ Quốc khánh. Trong số những người trúng, tôi nghe kể có người mua vé số từ 100.000 đồng quà Quốc khánh của Chính phủ", phía đại lý Lan Hùng Tú chia sẻ.

Những tờ vé số trúng giải sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 9 hôm nay ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy gửi lời chúc mừng đến chủ nhân và hy vọng những người trúng độc đắc đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu sớm được lộ diện.

Trước đó, phía đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) xác nhận vừa đổi thưởng 22 tờ trúng số cho khách. Theo đó, 22 tờ có dãy số 154351, 254351, 354351 và 454351 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 31 tháng 8 trúng an ủi, tổng trị giá 1,1 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 954351.