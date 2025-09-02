Nhận quà Quốc khánh, gia đình 10 người xúc động 'sẽ có bữa cơm sum họp'

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên tại điểm trao quà Trường THCS Tiến Hưng (phường Bình Phước, thuộc TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ). Từ sáng sớm, lực lượng cán bộ, công chức, công an, quân sự cũng như đoàn viên, thanh niên của P.Bình Phước đã sẵn sàng túc trực để trao quà Quốc khánh cho người dân.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ xác minh dữ liệu người dân ẢNH: HOÀNG GIÁP

Quá trình xác minh thông tin dữ liệu, căn cước công dân, nhân khẩu diễn ra khá nhanh chóng và khoa học. Người dân chỉ cần đợi chưa tới 10 phút là có thể nhận quà 100 ngàn đồng.

Người dân sau khi được đại diện khu phố xác nhận sẽ nhận quà Quốc khánh chung cho cả gia đình ẢNH: HOÀNG GIÁP

Chia sẻ với phóng viên, nhiều người dân cho biết sáng nay đã xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 diễn ra tại thủ đô Hà Nội qua các kênh truyền hình, cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc trước sự phát triển của đất nước ta sau 80 năm. Niềm vui như được nhân đôi khi được nhận quà Quốc khánh 2.9 trong đúng ngày Tết Độc lập.

Anh Trương Công Thanh (khu phố Tiến Hưng 4, P.Bình Phước) chia sẻ: "Tôi rất xúc động, món quà không lớn nhưng rất ý nghĩa trong ngày đặc biệt này, tôi phải tới tận nơi nhận để làm kỷ niệm".

Cụ ông, cụ bà phấn khởi nhận quà 100.000 đồng: ‘80 năm độc lập, mừng lắm’

Anh Trương Công Thanh rất vui khi nhận được quà trong ngày Tết Độc lập ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong niềm vui nhận quà Quốc khánh, ông Nguyễn Tấn Tây (58 tuổi, ngụ phường Bình Phước) xúc động chia sẻ: “Mừng lắm! Tuổi đã lớn mà vẫn phải đi làm thuê, mỗi ngày chỉ kiếm được 250.000 - 300.000 đồng. Nhà có 10 người, số tiền này mang về sẽ cùng nhau làm bữa cơm sum họp, phần còn lại để dành cho mấy đứa nhỏ chuẩn bị vào năm học mới”.

Ông Nguyễn Tấn Tây cho biết, số tiền nhận được của cả gia đình hơn 3 ngày công làm việc của mình ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bà Trần Thị Đức (82 tuổi, ngụ khu phố Tiến Hưng 6, phường Bình Phước) dù lớn tuổi, đi lại khó khăn nhưng vẫn quyết định tự mình lên để nhận món quà đặc biệt này cho mình và 7 thành viên trong gia đình.

"Món quà này lớn lắm, dù số tiền không quá lớn, nhưng ý nghĩa rất lớn, tôi thấy vinh dự và vui mừng. Tôi sẽ lấy số tiền này mua hoa quả, về thắp nhang cho ông bà tổ tiên, những người đã hy sinh vì Tổ quốc", bà Đức xúc động chia sẻ về ý định sử dụng sau khi nhận được món quà này.

Do lớn tuổi, đi lại khó khăn, bà Trần Thị Đức vẫn muốn trực tiếp được đến nhận quà Tết Độc lập ẢNH: HOÀNG GIÁP

Hoạt động trao quà Quốc khánh của Chính phủ không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân, từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, không phân biệt hoàn cảnh trong ngày lễ trọng đại của đất nước. Qua đó, còn góp phần tạo sự gắn kết, củng cố niềm tin và khơi dậy tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Bà Đức được một chiến sĩ công an hỗ trợ đi lại ẢNH: HOÀNG GIÁP

Hiện tại các điểm phát quà trong tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục được triển khai thực hiện trên tinh thần nỗ lực, cố gắng món quà ý nghĩa này sẽ được trao cho người dân đúng dịp ý nghĩa này. Với một số trường hợp bất khả kháng, người dân chưa thể đến nhận quà, chính quyền các địa phương sẽ tiếp tục cấp phát, chậm nhất là đến ngày 15.9.