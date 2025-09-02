Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Người lạ làm chủ hộ: Chuyện bất ngờ hy hữu khi đi nhận quà Quốc khánh

Gia Bách
02/09/2025 13:59 GMT+7

Trong lúc làm thủ tục quà Quốc khánh 2.9, bà L.H.L (67 tuổi, ở Cà Mau) bất ngờ phát hiện tên mình "lạc" sang xã khác trong khi chủ hộ của gia đình bà lại là một người lạ.

Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại xã Nguyễn Phích (Cà Mau) khi người dân đi nhận quà Quốc khánh 2.9. Trong quá trình làm thủ tục, bà L.H.L (67 tuổi, ngụ ấp 5, xã Nguyễn Phích) bất ngờ phát hiện tên mình "lạc" sang ấp 5, xã Khánh Lâm. Bà càng ngạc nhiên hơn khi đứng tên chủ hộ của gia đình L. lại là một người tên N.T.L, hoàn toàn xa lạ với gia đình bà.

Người lạ làm chủ hộ: Chuyện bất ngờ hy hữu khi đi nhận quà Quốc khánh - Ảnh 1.

Đến 11 giờ ngày 1.9, đã có 2.033.540 người dân ở Cà Mau đã nhận quà Quốc khánh với tổng số tiền hơn 203,3 tỉ đồng, đạt gần 78% so với kế hoạch

ẢNH: CTV

Theo bà L., gia đình bà hiện chỉ còn 2 khẩu, gồm bà và người con gái đang sống chung. Các con lớn đã lập gia đình, tách khẩu riêng, còn chồng bà qua đời vài năm trước. Trước tình huống người lạ "bỗng dưng" xuất hiện làm chủ hộ trong hộ khẩu khiến bà L. lo lắng nên kiến nghị cơ quan chức năng sớm điều chỉnh, để tránh phát sinh hệ lụy về sau.

Người lạ làm chủ hộ: Chuyện bất ngờ hy hữu khi đi nhận quà Quốc khánh - Ảnh 2.

Các xã đều bố trí nhiều điểm phát quà Quốc khánh để người dân thuận tiện nhận

ẢNH: CTV

Theo báo cáo nhanh của UBND các xã, phường, tỉnh Cà Mau, đến trưa 1.9, hơn 2 triệu người dân Cà Mau đã nhận quà Quốc khánh với tổng số tiền hơn 203,3 tỉ đồng, đạt gần 78% so với kế hoạch. Tất cả các đơn vị cơ sở đều đã rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước và khẩn trương tổ chức trao quà. Để món quà 100.000 đồng đến tay từng người dân kịp thời, hiện các tổ phát quà ở các địa phương đều bố trí cán bộ làm việc đến 23 giờ.


Báo Thanh Niên khánh thành cây cầu hơn 830 triệu đồng ở Cà Mau

Khám phá thêm chủ đề

quà Quốc Khánh nhận quà Quốc khánh Chủ hộ Người lạ cà mau Hy hữu hộ khẩu
