Đời sống Cộng đồng

Người miền Tây lỉnh kỉnh quà quê trở lại TP.HCM sớm

Cao An Biên
Cao An Biên
02/09/2025 13:45 GMT+7

Hôm nay Quốc khánh 2.9 cũng là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, đông người ở các tỉnh miền Tây lỉnh kỉnh hành lý, quà quê trở lại TP.HCM sớm.


Ghi nhận của Thanh Niên trưa nay 2.9, tại bãi trả khách của Bến xe Miền Tây (TP.HCM), hàng dài người lỉnh kỉnh quà quê, hành lý nối nhau trở lại TP.HCM dù kỳ nghỉ lễ vẫn chưa kết thúc.

Chưa hết nghỉ lễ 2.9, đông người miền Tây lỉnh kỉnh hành lý trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 1.

Giữa trưa, dòng người từ các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM qua Bến xe Miền Tây

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chưa hết nghỉ lễ 2.9, đông người miền Tây lỉnh kỉnh hành lý trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 2.

Tại bãi trả khách của bến xe, nhiều người lỉnh kỉnh hành lý, quà quê trở lại TP.HCM sau nhiều ngày nghỉ bên gia đình, người thân

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chưa hết nghỉ lễ 2.9, đông người miền Tây lỉnh kỉnh hành lý trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 3.

Bà Hương (49 tuổi) ngồi cạnh những túi hành lý và quà quê ngồi ở hàng ghế bãi trả khách chờ con đi lấy xe. Người phụ nữ cho biết kỳ nghỉ lễ này, bà tranh thủ cùng gia đình về quê vui chơi, sum họp. "Nghỉ lễ quá vui luôn. Nhưng tôi và con quyết định đi xe khách lên sớm, chứ đợi tới chiều hay hết nghỉ lễ thì sợ kẹt xe, đông người. Hầu như kỳ nghỉ lễ nào tôi cũng về thăm người nhà. Tôi làm công nhân ở TP.HCM, lâu lâu mới có dịp về thăm quê", bà Hương kể

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chưa hết nghỉ lễ 2.9, đông người miền Tây lỉnh kỉnh hành lý trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 4.

Sau kỳ nghỉ, nhiều người trẻ trở lại TP.HCM tiếp tục công việc, cuộc sống thường nhật

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chưa hết nghỉ lễ 2.9, đông người miền Tây lỉnh kỉnh hành lý trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 5.

Những hàng dài người nối nhau rời Bến xe Miền Tây. "Sau kỳ nghỉ, tôi có thêm động lực để đi làm. Lên TP.HCM sớm để ổn định sức khỏe, tinh thần, mai lại cày cuốc tiếp", chị Hương quê Đồng Tháp chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chưa hết nghỉ lễ 2.9, đông người miền Tây lỉnh kỉnh hành lý trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 6.
Chưa hết nghỉ lễ 2.9, đông người miền Tây lỉnh kỉnh hành lý trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 7.
Chưa hết nghỉ lễ 2.9, đông người miền Tây lỉnh kỉnh hành lý trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 8.
Chưa hết nghỉ lễ 2.9, đông người miền Tây lỉnh kỉnh hành lý trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 9.

Giữa trưa TP.HCM trời có phần âm u, thời tiết nóng bức. Nhiều người vã mồ hôi trở lại TP.HCM

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chưa hết nghỉ lễ 2.9, đông người miền Tây lỉnh kỉnh hành lý trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 10.

Chưa hết nghỉ lễ 2.9, đông người miền Tây lỉnh kỉnh hành lý trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 11.

Theo kế hoạch vụ hành khách dịp lễ Quốc khánh 2.9 của Bến xe Miền Tây, sản lượng xe tăng hơn 5% và hành khách tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, ước tính tổng lượng hành khách mà bến xe phục vụ trong kỳ nghỉ lễ là 227.000 lượt với hơn 9.500 chuyến xe

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chưa hết nghỉ lễ 2.9, đông người miền Tây lỉnh kỉnh hành lý trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 12.

Chưa hết nghỉ lễ 2.9, đông người miền Tây lỉnh kỉnh hành lý trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 13.

Càng về chiều, dòng người miền Tây trở lại TP.HCM qua Bến xe Miền Tây càng đông hơn

ẢNH: CAO AN BIÊN


 

