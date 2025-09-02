Người miền Tây lỉnh kỉnh quà quê trở lại TP.HCM sớm

Ghi nhận của Thanh Niên trưa nay 2.9, tại bãi trả khách của Bến xe Miền Tây (TP.HCM), hàng dài người lỉnh kỉnh quà quê, hành lý nối nhau trở lại TP.HCM dù kỳ nghỉ lễ vẫn chưa kết thúc.
Giữa trưa, dòng người từ các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM qua Bến xe Miền Tây
ẢNH: CAO AN BIÊN
Tại bãi trả khách của bến xe, nhiều người lỉnh kỉnh hành lý, quà quê trở lại TP.HCM sau nhiều ngày nghỉ bên gia đình, người thân
Bà Hương (49 tuổi) ngồi cạnh những túi hành lý và quà quê ngồi ở hàng ghế bãi trả khách chờ con đi lấy xe. Người phụ nữ cho biết kỳ nghỉ lễ này, bà tranh thủ cùng gia đình về quê vui chơi, sum họp. "Nghỉ lễ quá vui luôn. Nhưng tôi và con quyết định đi xe khách lên sớm, chứ đợi tới chiều hay hết nghỉ lễ thì sợ kẹt xe, đông người. Hầu như kỳ nghỉ lễ nào tôi cũng về thăm người nhà. Tôi làm công nhân ở TP.HCM, lâu lâu mới có dịp về thăm quê", bà Hương kể
Sau kỳ nghỉ, nhiều người trẻ trở lại TP.HCM tiếp tục công việc, cuộc sống thường nhật
Những hàng dài người nối nhau rời Bến xe Miền Tây. "Sau kỳ nghỉ, tôi có thêm động lực để đi làm. Lên TP.HCM sớm để ổn định sức khỏe, tinh thần, mai lại cày cuốc tiếp", chị Hương quê Đồng Tháp chia sẻ
Giữa trưa TP.HCM trời có phần âm u, thời tiết nóng bức. Nhiều người vã mồ hôi trở lại TP.HCM
Theo kế hoạch vụ hành khách dịp lễ Quốc khánh 2.9 của Bến xe Miền Tây, sản lượng xe tăng hơn 5% và hành khách tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, ước tính tổng lượng hành khách mà bến xe phục vụ trong kỳ nghỉ lễ là 227.000 lượt với hơn 9.500 chuyến xe
Càng về chiều, dòng người miền Tây trở lại TP.HCM qua Bến xe Miền Tây càng đông hơn
Bình luận
(0)
Hotline
0906 645 777
Liên hệ quảng cáo
0908 780 404
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn
Phó tổng biên tập: Hải Thành
Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng
Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng
Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung
Bình luận
(0)
Bình luận (0)