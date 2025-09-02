Người miền Tây lỉnh kỉnh quà quê trở lại TP.HCM sớm

Bà Hương (49 tuổi) ngồi cạnh những túi hành lý và quà quê ngồi ở hàng ghế bãi trả khách chờ con đi lấy xe. Người phụ nữ cho biết kỳ nghỉ lễ này, bà tranh thủ cùng gia đình về quê vui chơi, sum họp. "Nghỉ lễ quá vui luôn. Nhưng tôi và con quyết định đi xe khách lên sớm, chứ đợi tới chiều hay hết nghỉ lễ thì sợ kẹt xe, đông người. Hầu như kỳ nghỉ lễ nào tôi cũng về thăm người nhà. Tôi làm công nhân ở TP.HCM, lâu lâu mới có dịp về thăm quê", bà Hương kể