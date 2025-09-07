Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 7 tháng 9: Rần rần 5 vé trúng 10 tỉ ở TP.HCM

Cao An Biên - Hà Vy
07/09/2025 19:02 GMT+7

Ngay khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 9, mạng xã hội rần rần chia sẻ hình ảnh 5 tờ vé trúng độc đắc 10 tỉ đài Kiên Giang. Phía đại lý nói gì?

Theo hình ảnh được mạng xã hội chia sẻ, 5 tờ vé số có dãy 116382 trúng độc đắc đài Kiên Giang, vừa mở thưởng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 9 chiều nay. Phía đại lý vé số chia sẻ hình ảnh nói gì?

Anh Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) là người chia sẻ hình ảnh về những tờ vé trúng độc đắc nói trên cho biết: "Khách trúng số ở TP.HCM, bạn hàng liên lạc với tôi để hỗ trợ đổi thưởng. Hiện chúng tôi hẹn khách đổi vào sáng mai nên chưa có thông tin thêm", phía đại lý thông tin về những tờ vé số được dân mạng quan tâm.

Xổ số miền Nam ngày 7 tháng 9: Rần rần 5 vé trúng 10 tỉ ở TP.HCM- Ảnh 1.

Những tờ vé được cho là trúng độc đắc đài Kiên Giang được dân mạng chia sẻ

ẢNH: NVCC

Được biết anh Quốc Duy kinh doanh vé số từ năm 2019. Hiện anh có 25 điểm bán ở TP.HCM, Cần Thơ và Vĩnh Long (Trà Vinh cũ). Đại lý của anh nhiều lần bán trúng và đổi độc đắc cho khách.

Nhiều người bình luận chúc mừng chủ nhân may mắn, cũng có người mong chờ những tờ vé trúng độc đắc còn lại của đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt mở thưởng hôm nay lộ diện.

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 9 chiều nay, phía đại lý vé số Cô Tiên ở xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh (Long An cũ) cũng thông báo vừa đổi thưởng 2 tờ vé trúng giải an ủi đài Tiền Giang, tổng giá trị 100 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Theo đó, những tờ vé có dãy may mắn 419833. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 019833. "Khách trúng là hai vợ chồng ngoài 60 tuổi. Họ đi đám cưới, người bán vé số vào đám mời nên họ mua ủng hộ. Chiều nay bất ngờ trúng số tiền lớn", phía đại lý chia sẻ thêm.

Phía đại lý vé số Cô Tiên cho biết vừa tới nhà của khách đổi thưởng tiền mặt. Vợ chồng may mắn bày tỏ niềm vui khi "20.000 đồng đổi lấy 100 triệu". Chiều nay, nhiều đại lý vé số cũng thông báo đổi thưởng các giải phụ cho khách trúng đài Tiền Giang.

