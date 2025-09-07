Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Trúng độc đắc từ tờ vé số hàng xóm cho, người phụ nữ ở TP.HCM vỡ òa

Cao An Biên - Hà Vy
07/09/2025 05:00 GMT+7

Chở chị hàng xóm đi chợ, người phụ nữ ở TP.HCM được tặng tờ vé số và bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam. Nhận tiền tỉ, vị khách may mắn dùng làm gì?

Câu chuyện được anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) chia sẻ mới đây, ngay sau khi vừa đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho vị khách ở TP.HCM.

Theo đó, tờ vé may mắn có dãy số 626079, thuộc đài Bình Thuận, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 9. Phía đại lý Mỹ Hạnh đã đến tận nhà của khách để đổi thưởng.

Hàng xóm cho tờ vé số, người phụ nữ ở TP.HCM vỡ òa trúng độc đắc - Ảnh 1.

Đầu tháng 9.2025, nhiều đại lý vé số ở TP.HCM liên tục đổi độc đắc cho khách trúng xổ số miền Nam

ẢNH: NVCC

"Người trúng là phụ nữ, ngoài 40 tuổi. Người này chở bà chị hàng xóm đi chợ, bà chị này mua 5 tờ vé số, tặng người phụ nữ 1 tờ. Bất ngờ sau khi có kết quả xổ số, khách liên hệ với đại lý của tôi tới nhà đổi thưởng, nhận toàn bộ tiền mặt", anh Lê Du kể lại.

Cũng theo đại lý vé số Mỹ Hạnh, vị khách may mắn này cho biết sẽ dùng tiền để trả nợ, cho người thân. Nhận về số tiền "khủng", người này không giấu được niềm vui vì bản thân cũng đang gặp nhiều khó khăn.

Được biết đại lý vé số Mỹ Hạnh kinh doanh vé số ở TP.HCM 25 năm nay, được nhiều khách biết tới khi nhiều lần đổi thưởng độc đắc. Ngay sau đó, hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng "xin vía" để trúng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9.

Mới đây, phía đại lý vé số Duy ở phường Chánh Hưng, TP.HCM (Q.8 cũ) cũng thông báo vừa đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, những tờ vé có dãy may mắn 130132 thuộc đài Cần Thơ, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 9.

Xem thêm bình luận