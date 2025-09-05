Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 5 tháng 9: Đại lý bán 14 tờ trúng 420 triệu đài Trà Vinh

Cao An Biên - Hà Vy
05/09/2025 17:23 GMT+7

Ngay khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 9, một đại lý vé số ở miền Tây xác nhận đã bán trúng 14 tờ trị giá 420 triệu đồng cho khách mua tại quầy.

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 9 chiều nay, anh Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) tiết lộ đại lý của anh vừa bán trúng 14 tờ giải nhất cho khách, mỗi tờ trị giá 30 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Theo đó, những tờ vé có dãy số 98937 thuộc đài Trà Vinh. Theo anh Quốc Duy, khách đã đến tận quầy vé của anh mua những tờ vé trúng thưởng này. Trong khi đó, giải độc đắc của đài Trà Vinh chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy số 451925.

Xổ số miền Nam ngày 5 tháng 9: Đại lý bán 14 tờ trúng 420 triệu đài Trà Vinh- Ảnh 1.

Những tờ vé được đại lý vé số Duy bán ra và đổi thưởng chiều nay, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 9

ẢNH: NVCC

"Hiện tại, đã có khách đến đổi thưởng. Chúng tôi vừa đổi 7 tờ giải nhất trị giá 210 triệu đồng chưa tính thuế. Đại lý của tôi thường xuyên bán trúng cũng như đổi thưởng cho khách", phía đại lý vé số Duy chia sẻ thêm.

Được biết anh Quốc Duy kinh doanh vé số từ năm 2019. Hiện anh có 25 điểm bán ở TP.HCM, Cần Thơ và Vĩnh Long (Trà Vinh cũ). Đại lý của anh nhiều lần bán trúng và đổi độc đắc cho khách.

Cũng theo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, phía đại lý vé số Vĩnh Tân ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng thông báo đổi thưởng 14 tờ vé trúng giải 3 triệu đồng. Theo đó, những tờ vé có số cuối 15471 thuộc đài Bình Dương. Giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé số có dãy may mắn 527832.

Dân mạng chia sẻ hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng và nhiệt tình "xin vía" để trúng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9. Cũng có người mong chờ chủ nhân những tờ độc đắc đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng hôm nay lộ diện.

Tin liên quan

Khách trúng 10 tỉ xổ số miền Nam đài Đà Lạt, đại lý đến nhà đổi thưởng

Khách trúng 10 tỉ xổ số miền Nam đài Đà Lạt, đại lý đến nhà đổi thưởng

Một đại lý vé số ở Vĩnh Long vừa đổi thưởng cho khách sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 9.

Khám phá thêm chủ đề

Xổ số miền Nam ngày 5 tháng 9 xổ số miền Nam hôm nay xổ số ngày 5 tháng 9 xổ số bình dương ngày 5 tháng 9 xổ số trà vinh ngày 5 tháng 9 xổ số vĩnh long ngày 5 tháng 9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận