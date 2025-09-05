Xổ số miền Nam ngày 5 tháng 9: Đại lý bán 14 tờ trúng 420 triệu đài Trà Vinh

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 9 chiều nay, anh Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) tiết lộ đại lý của anh vừa bán trúng 14 tờ giải nhất cho khách, mỗi tờ trị giá 30 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Theo đó, những tờ vé có dãy số 98937 thuộc đài Trà Vinh. Theo anh Quốc Duy, khách đã đến tận quầy vé của anh mua những tờ vé trúng thưởng này. Trong khi đó, giải độc đắc của đài Trà Vinh chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy số 451925.

Những tờ vé được đại lý vé số Duy bán ra và đổi thưởng chiều nay, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 9 ẢNH: NVCC

"Hiện tại, đã có khách đến đổi thưởng. Chúng tôi vừa đổi 7 tờ giải nhất trị giá 210 triệu đồng chưa tính thuế. Đại lý của tôi thường xuyên bán trúng cũng như đổi thưởng cho khách", phía đại lý vé số Duy chia sẻ thêm.

Được biết anh Quốc Duy kinh doanh vé số từ năm 2019. Hiện anh có 25 điểm bán ở TP.HCM, Cần Thơ và Vĩnh Long (Trà Vinh cũ). Đại lý của anh nhiều lần bán trúng và đổi độc đắc cho khách.

Cũng theo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, phía đại lý vé số Vĩnh Tân ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng thông báo đổi thưởng 14 tờ vé trúng giải 3 triệu đồng. Theo đó, những tờ vé có số cuối 15471 thuộc đài Bình Dương. Giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé số có dãy may mắn 527832.

Dân mạng chia sẻ hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng và nhiệt tình "xin vía" để trúng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9. Cũng có người mong chờ chủ nhân những tờ độc đắc đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng hôm nay lộ diện.