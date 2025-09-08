Xổ số miền Nam ngày 8 tháng 9, nhiều khách trúng đài TP.HCM đổi thưởng sớm

Phía đại lý vé số Kim Hía ở phường Tây Thạnh (TP.HCM) xác nhận vừa đổi thưởng 5 tờ vé số trúng giải khuyến khích đài TP.HCM, ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 9.

Theo đó, những tờ vé có dãy số 823498, trong khi giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ có dãy 863498. Như vậy, tổng giá trị của 5 tờ vé trên là 30 triệu đồng.

Những tờ vé số trúng đài TP.HCM chiều nay vừa được đại lý đổi thưởng ẢNH: NVCC

"Khách trúng là khách quen của đại lý, nhận tiền trúng số qua chuyển khoản. Nhận số tiền lớn, tất nhiên khách mừng nhưng cũng tiếc chỉ vì sai một số mà vụt mất giải độc đắc 10 tỉ. Tôi cũng vừa đổi thưởng thêm 3 tờ khuyến khích cho khách khác với dãy số trên. Tất cả những vé trúng này đều do đại lý tôi bán ra", phía đại lý vé số Kim Hía chia sẻ.

Mới đây, phía đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở phường Bến Cát, TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng xác nhận vừa đổi 1 tờ vé số trúng giải nhất đài TP.HCM trị giá 30 triệu đồng (chưa tính thuế).

Theo đó, những tờ vé này có dãy số 825108 mở thưởng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 9. Phía đại lý cũng đang tiếp tục chờ khách trúng xổ số hôm nay tới đổi. Mạng xã hội cũng chia sẻ hình ảnh những tờ vé trúng xổ số trên và mong chờ chủ nhân những tờ trúng độc đắc đài TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau lộ diện.

Mới đây, đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) vừa đổi thưởng cho khách là một người bán dạo. Theo đó, 2 tờ có dãy số 032484 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).