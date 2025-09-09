Xổ số miền Nam ngày 9 tháng 9: Bất ngờ cọc vé 140 tờ trúng đài Bạc Liêu

Anh Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) vừa xác nhận bán trúng 140 tờ trúng giải tám 100.000 đồng/tờ đài Bạc Liêu, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 9 tháng 9 chiều nay.

Theo đó, những tờ vé có số cuối 95. Phía đại lý cho biết vừa chuyển khoản số tiền trúng số cho khách. Trong khi đó, theo kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 9 tháng 9, giải độc đắc thuộc về những tờ vé có dãy số 098958.

Nguyên cây vé số có số đuôi là 95 trúng đài Bạc Liêu theo kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 9 chiều nay ẢNH: NVCC

"140 tờ này do 2 khách hùn lại mua, khi trúng mỗi người sẽ chia đôi. Trúng số ai cũng vui vì may mắn. Phía đại lý của tôi cũng thường được khách mua với số lượng vé số lớn như vậy", anh Quốc Duy chia sẻ thêm.

Ngay sau đó, hình ảnh cọc vé số 140 tờ trúng thưởng được dân mạng chia sẻ. Nhiều người gửi lời chúc tới chủ nhân may mắn cũng như nhiệt tình xin vía, hy vọng sẽ trúng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 9.

Bên cạnh đó, một bộ phận dân mạng cũng mong chờ chủ sở hữu những tờ vé trúng giải độc đắc của đài Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu mở thưởng xổ số miền Nam hôm nay sớm lộ diện.

Mới đây, phía đại lý vé số Kim Hía ở phường Tây Thạnh (TP.HCM) xác nhận vừa đổi thưởng 5 tờ vé số trúng giải khuyến khích đài TP.HCM, ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 9. Theo đó, những tờ vé có dãy số 823498, trong khi giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy 863498.