Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 9 tháng 9: Bất ngờ cọc vé 140 tờ trúng đài Bạc Liêu

Cao An Biên - Hà Vy
09/09/2025 17:31 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 9 năm 2025, 140 tờ trúng đài Bạc Liêu liền lộ diện. Phía đại lý bán trúng chia sẻ điều bất ngờ.

Anh Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) vừa xác nhận bán trúng 140 tờ trúng giải tám 100.000 đồng/tờ đài Bạc Liêu, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 9 tháng 9 chiều nay.

Theo đó, những tờ vé có số cuối 95. Phía đại lý cho biết vừa chuyển khoản số tiền trúng số cho khách. Trong khi đó, theo kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 9 tháng 9, giải độc đắc thuộc về những tờ vé có dãy số 098958.

Xổ số miền Nam ngày 9 tháng 9: Bất ngờ cọc vé 140 tờ trúng đài Bạc Liêu- Ảnh 1.

Nguyên cây vé số có số đuôi là 95 trúng đài Bạc Liêu theo kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 9 chiều nay

ẢNH: NVCC

"140 tờ này do 2 khách hùn lại mua, khi trúng mỗi người sẽ chia đôi. Trúng số ai cũng vui vì may mắn. Phía đại lý của tôi cũng thường được khách mua với số lượng vé số lớn như vậy", anh Quốc Duy chia sẻ thêm.

Ngay sau đó, hình ảnh cọc vé số 140 tờ trúng thưởng được dân mạng chia sẻ. Nhiều người gửi lời chúc tới chủ nhân may mắn cũng như nhiệt tình xin vía, hy vọng sẽ trúng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 9.

Bên cạnh đó, một bộ phận dân mạng cũng mong chờ chủ sở hữu những tờ vé trúng giải độc đắc của đài Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu mở thưởng xổ số miền Nam hôm nay sớm lộ diện.

Mới đây, phía đại lý vé số Kim Hía ở phường Tây Thạnh (TP.HCM) xác nhận vừa đổi thưởng 5 tờ vé số trúng giải khuyến khích đài TP.HCM, ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 9. Theo đó, những tờ vé có dãy số 823498, trong khi giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy 863498.

Tin liên quan

20.000 đồng đổi đời: Vợ chồng người Khmer trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam

20.000 đồng đổi đời: Vợ chồng người Khmer trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam

Lấy 20.000 đồng mua vé số ủng hộ người bán dạo, vợ chồng người Khmer ở miền Tây bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam 4 tỉ (chưa trừ thuế), nhận hết tiền mặt.

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 9 tháng 9 ngày 9/9 là gì xổ số bạc liêu ngày 9 tháng 9 xổ số bến tre ngày 9 tháng 9 xổ số vũng tàu ngày 9 tháng 9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận