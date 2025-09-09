Kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 9 - KQXS trực tiếp thứ ba

Báo Thanh Niên cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 9. Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Trung (XSMT), kết quả xổ số điện toán trực tiếp nhanh nhất hôm nay thứ ba ngày 9.9.2025.

Đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, Đắk Lắk, Quảng Nam...

Kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 9: Đang cập nhật...

XSMN thứ ba BẾN TRE VŨNG TÀU BẠC LIÊU 9.9.2025





Giải tám





Giải bảy





Giải sáu





Giải năm





Giải tư





Giải ba





Giải nhì





Giải nhất





Giải đặc biệt







Kết quả xổ số miền Trung ngày 9 tháng 9: Đang cập nhật...



XSMT thứ ba ĐẮK LẮK QUẢNG NAM 9.9.2025



Giải tám



Giải bảy



Giải sáu



Giải năm



Giải tư



Giải ba



Giải nhì



Giải nhất



Giải đặc biệt





Kết quả xổ số miền Bắc ngày 9 tháng 9: Đang cập nhật...



XSMB thứ ba 9.9.2025 Ký hiệu trúng đặc biệt: Giải đặc biệt

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải tư

Giải năm

Giải sáu

Giải bảy







Kết quả xổ số điện toán ngày 9 tháng 9: Đang cập nhật...



Mời bạn đọc xem kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Nam (XSMN), kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được cập nhật trên Báo Thanh Niên mỗi ngày.



