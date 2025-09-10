Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 10 tháng 9: Vừa xuất hiện 140 tờ trúng đài Đồng Nai

Dương Lan - Hà Vy
10/09/2025 17:48 GMT+7

Vừa xong kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 9, đại lý vé số tiết lộ có 140 tờ trúng đài Đồng Nai và nhiều khách đang gọi đổi thưởng.

Phía đại lý vé số Lan Hùng Tú ở xác nhận bán trúng 140 tờ vé số trúng giải tư, mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng. Theo đó, 140 tờ có 5 số cuối là 18072 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 9 trúng giải tư trị giá 420 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 053907.

"Tôi bán hết 8 cây, mỗi cây 140 tờ trong đó có 1 cây trúng giải tư. Tôi thường xuyên bán cho khách với số lượng lớn, hiện khách đang tiếp tục gọi điện để đổi thưởng sau khi dò kết quả", phía đại lý vé số Lan Hùng Tú cho hay.

Xổ số miền Nam ngày 10 tháng 9: Xuất hiện 140 tờ trúng đài Đồng Nai - Ảnh 1.

Những tờ vé số trúng giải sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 9

ẢNH: NVCC

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) vừa đổi thưởng cho khách có 7 tờ vé số trúng khuyến khích. Theo đó, 7 tờ có dãy số 476233 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 9 trúng khuyến khích trị giá 42 triệu đồng. Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 477233.

"Chủ nhân của những tờ vé số trúng giải là nữ, khách quen của đại lý. Trong 14 tờ có cùng dãy số đó, khách mua 7 tờ, những tờ còn lại nhiều người khác đã mua. Khách đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", phía đại lý vé số Phú Vinh cho hay.

Mới đây, trong kỳ xổ số miền Nam ngày 8 tháng 9, nhiều khách trúng số đài TP.HCM được đại lý đổi thưởng. Phía đại lý vé số Kim Hía ở phường Tây Thạnh (TP.HCM) cho biết đã đổi thưởng 8 tờ vé số trúng giải khuyến khích đài TP.HCM. Theo đó, những tờ vé có dãy số 823498, trong khi giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy 863498.

