Đại lý đổi thưởng hàng loạt tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 13 tháng 9

Phía đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) xác nhận vừa đổi thưởng 9 tờ trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 9 tờ vé số có dãy 384452 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 18 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



Đại lý đổi thưởng 9 tờ vé số trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 9 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 9 tờ vé số này là 2 người, 1 người trúng 3 tờ, người còn lại trúng 6 tờ. Người trúng 3 vé không chia sẻ nhiều thông tin cá nhân, nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Người phụ nữ trúng 6 tờ năm nay 50 tuổi, bán chè ở chợ. Ngày nào bà ấy cũng mua 5 tờ, hôm đó người bán còn 6 vé nên bà mua hết. Người này nhận 10 tỉ qua hình thức chuyển khoản, số tiền còn lại nhận tiền mặt. Bà ấy nói sẽ dùng tiền để mua đất, cất nhà và cho anh em đồng thời tiếp tục bán chè, không nghỉ công việc này", phía đại lý vé số Phước Danh chia sẻ.

84 tờ vé số trúng an ủi cũng được đại lý đổi thưởng sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 9 ẢNH: NVCC

Phía đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cũng đổi thưởng hàng loạt tờ trúng số cho khách. Theo đó, đại lý đổi thưởng 84 tờ vé số trúng an ủi với các dãy số 184452, 484452, 684452, 784452, 884452, 984452 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 9 mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng với tổng số tiền là 4,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Lộ diện 56 tờ vé số trúng khuyến khích sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 9 ẢNH: NVCC

Đại lý này cũng đổi thưởng 56 tờ trúng khuyến khích mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng với tổng số tiền là 336 triệu đồng. 56 tờ vé số này cũng thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 9 khác với dãy trúng độc đắc số cuối cùng.