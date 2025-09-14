Cụ ông 70 tuổi ở gầm cầu trúng độc đắc xổ số miền Nam, lấy tiền trả nợ

Phía đại lý vé số Phước Cường ở Tây Ninh (Long An cũ) vừa đổi thưởng cho khách có vé số trúng độc đắc. Theo đó, 2 tờ có dãy số 053907 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"2 tờ vé số trúng độc đắc của 2 người khác nhau. 1 tờ của cụ ông 70 tuổi ở gầm cầu còn tờ còn lại của người đàn ông ở trọ. Người ở gầm cầu không có tiền nên chỉ mua 1 tờ duy nhất cầu may, không ngờ trúng độc đắc. Ông ấy nói sẽ lấy tiền trúng số trả nợ. Người còn lại mua 4 tờ, 1 tờ có số đuôi 07 và 3 tờ có số đuôi 45, sau khi dò kết quả tờ có số đuôi 07 trúng độc đắc. Người này nói sẽ về quê mua đất, cất nhà sau khi trúng số. Cả 2 người đều nhận tiền trúng số bằng tiền mặt", phía đại lý vé số Phước Cường cho hay.

2 tờ vé số trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 9 ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân và không quên hy vọng may mắn sẽ đến với bản thân trong thời gian tới.

Gần đây, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) xác nhận ngay sau khi đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc và 2 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 9.

Theo đó, 3 tờ vé có dãy số 802214 đã trúng giải độc đắc đài Cà Mau. Phía đại lý cho biết đã tới nhà trọ của khách ở xã Đông Thạnh, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ), mang theo gần 6 tỉ tiền mặt để đổi thưởng.