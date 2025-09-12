Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Người buôn trái cây trúng độc đắc 6 tỉ xổ số miền Nam, gửi tiết kiệm

Dương Lan - Hà Vy
12/09/2025 05:30 GMT+7

Người đàn ông buôn trái cây ở Vĩnh Long mừng rỡ sau khi trúng độc đắc 6 tỉ xổ số miền Nam ngày 10 tháng 9.

Phía đại lý vé số Khắc Duy ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 3 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 3 tờ có dãy số 786761 thuộc đài Cần Thơ mở thưởng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Người buôn trái cây trúng độc đắc 6 tỉ xổ số miền Nam, gửi tiết kiệm- Ảnh 1.

3 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 10 tháng 9

ẢNH: NVCC

"Người đàn ông đi buôn trái cây từ Bến Tre (cũ) sang Long An (cũ) mua vé số ủng hộ người bán dạo. Sau khi dò kết quả, người này phát hiện những tờ vé số mới mua trúng độc đắc nên đến đại lý tôi đổi thưởng. Nhận tiền trúng số lớn, ông ấy nhận qua hình thức chuyển khoản và gửi tiết kiệm ở ngân hàng cho yên tâm", phía đại lý vé số Khắc Duy cho hay.

Những tờ vé số trúng độc đắc được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân và không quên "xin vía" bản thân gặp nhiều may mắn. Họ nói rằng sẽ tiếp tục mua vé số để cầu may và hồi hộp dò kết quả vào cuối giờ chiều.

Gần đây, phía đại lý vé số Tùng Hiếu 2 ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) xác nhận đổi thưởng cho khách có 7 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 7 tờ vé số có dãy 313206 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Trong khi đó, phía đại lý vé số Tùng Hiếu cũng ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) cũng đổi thưởng 8 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 8 tờ có dãy số 870726 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 16 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Xổ số miền Nam ngày 10 tháng 9: Vừa xuất hiện 140 tờ trúng đài Đồng Nai

Xổ số miền Nam ngày 10 tháng 9: Vừa xuất hiện 140 tờ trúng đài Đồng Nai

Vừa xong kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 9, đại lý vé số tiết lộ có 140 tờ trúng đài Đồng Nai và nhiều khách đang gọi đổi thưởng.

