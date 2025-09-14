Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Vừa trúng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 9, nhiều khách đổi thưởng ngay

Dương Lan - Hà Vy
14/09/2025 17:59 GMT+7

Nhiều khách vừa phát hiện trúng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 9 chiều nay lập tức đi đổi thưởng. Phía đại lý tiết lộ điều bất ngờ.

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 9, phía đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn (Vĩnh Long) liền đổi thưởng 7 tờ vé số trúng đài Đà Lạt. Phát hiện trúng số chiều nay, khách liền tới đại lý đã bán trúng để nhận tiền.

Theo đó, những tờ vé trúng giải khuyến khích, có dãy số 279803. Giải độc đắc đài Đà Lạt thuộc về vé có dãy số 274803. Đại lý cho biết khách nhận 42 triệu đồng bằng tiền mặt.

Vừa trúng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 9, nhiều khách đổi thưởng ngay- Ảnh 1.

Những tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 9 lộ diện sớm

ẢNH: NVCC

"Khách đến đổi thưởng một mình. Đây cũng là khách quen ở đại lý của tôi, mua vé số tại quầy. Bất ngờ trúng số tiền lớn, thường ai cũng vui, nhưng khách đến đổi không thể hiện cảm xúc quá vui mừng hay hạnh phúc. Chúc mừng vị khách may mắn!", phía đại lý bày tỏ.

Trong khi đó, đại lý vé số Tùng ở phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) cũng chia sẻ hình ảnh 2 tờ vé vừa trúng giải nhì đài Đà Lạt ngày 14 tháng 9 trị giá 15 triệu/tờ. Theo đó, những tờ vé số có dãy số cuối 34476, trong khi giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số may mắn 274803.

Hình ảnh những tờ vé trúng xổ số miền Nam hôm nay được dân mạng chia sẻ kèm lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Nhiều người cũng mong chờ người trúng độc đắc đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt hôm nay lộ diện.

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 9 chiều qua, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cho hay đã bán trúng 5 lốc tổng có 70 tờ vé số trúng an ủi. Theo đó, 70 tờ có các dãy số 484452, 684452, 784452, 884452 và 984452 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 9 trúng an ủi trị giá 3 tỉ 500 triệu đồng (chưa trừ thuế). Mỗi dãy số có 14 tờ được đại lý bán hết trước giờ khách dò kết quả. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 384452.

Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 9: Lộ diện 70 tờ trúng 3,5 tỉ đồng

Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 9: Lộ diện 70 tờ trúng 3,5 tỉ đồng

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 9 chiều nay, một đại lý vé số ở Vĩnh Long tiết lộ bán trúng 70 tờ trị giá 3,5 tỉ đồng.

Cụ ông 70 tuổi ở gầm cầu trúng độc đắc xổ số miền Nam, lấy tiền trả nợ

Mua vé số rồi quên dò, người phụ nữ miền Tây phát hiện trúng độc đắc

