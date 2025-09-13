Mua vé số rồi quên dò, người phụ nữ miền Tây phát hiện trúng độc đắc

Câu chuyện được anh Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) chia sẻ mới đây, ngay sau khi đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9.

Theo đó, tờ vé có dãy số may mắn 032484 thuộc đài Long An. Đài này mở thưởng ngày 6 tháng 9 vào cuối tuần trước, cùng với đài TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang. Đại lý cho biết khách đã mang vé số trúng tới tận đại lý đổi thưởng.

Tờ vé số giúp vị khách trúng độc đắc xổ số miền Nam ẢNH: NVCC

"Người trúng là phụ nữ, dưới 50 tuổi. Khách đi xe máy tới đổi thưởng một mình. Trúng 2 tỉ, khách nhận 500 triệu tiền mặt, còn lại nhận chuyển khoản qua ngân hàng. Trúng tiền tỉ thì ai cũng vui, nhưng khách nói trúng nhiều nhưng xài không được nhiều vì mang trả nợ", phía đại lý đổi thưởng chia sẻ.

Anh Quốc Duy cho biết việc khách "quên dò" xổ số ngay, để rồi nhiều ngày sau mới phát hiện trúng số độc đắc không phải chuyện hiếm gặp ở đại lý của anh. Hình ảnh tờ vé cũng được dân mạng chia sẻ, nhiều người "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 9 hôm nay.

Mới đây, vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 9, phía đại lý vé số Minh Khang ở TP.HCM xác nhận đã bán 28 tờ trúng số, trong đó có 14 tờ trúng độc đắc và 14 tờ trúng giải an ủi đài Vĩnh Long.

Theo đó, giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy số 743859. Như vậy, 14 tờ độc đắc có tổng giá trị giải thưởng là 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế) và 14 tờ an ủi có tổng giá trị giải thưởng là 700 triệu (chưa trừ thuế). Tổng giá trị 28 tờ trúng thưởng là 28 tỉ 700 triệu (chưa trừ thuế).