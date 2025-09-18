Đại lý đổi hàng loạt vé trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Cà Mau

Đại lý vé số Triều Phát ở An Giang (Kiên Giang cũ) xác nhận vừa đổi thưởng 9 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 9 tờ có dãy số 980359 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 18 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



Đại lý này cũng đổi thưởng 16 tờ vé số trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế). Những tờ vé số có dãy 280359, 380359, 680359, 880359 thuộc đài Cà Mau xổ số miền Nam ngày 15 tháng 9 trúng an ủi.

"Chủ nhân của 9 tờ vé số là 2 người đàn ông, 1 người trúng 4 tờ, người còn lại trúng 5 tờ. Sau khi dò kết quả, họ liên hệ đại lý đổi thưởng, có người nhận tiền trúng số bằng tiền mặt. Từ trước đến giờ chúng tôi luôn bảo mật thông tin người trúng, gửi lời chúc mừng và cảm ơn họ đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng đại lý", đại lý vé số Triều Phát cho hay.

Những tờ vé số trúng độc đắc và trúng an ủi sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 9 ẢNH: NVCC

Trong khi đó, phía đại lý vé số Tùng Hiếu ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) cũng đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. 5 tờ có dãy số 047110 thuộc đài Bạc Liêu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Như vậy, nhiều đại lý liên tục đổi thưởng cho khách có vé số trúng độc đắc. Những hình ảnh vé số được đổi thưởng chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Đại lý vé số Tùng Hiếu cũng đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc ẢNH: NVCC

Gần đây, phía đại lý vé số Thanh ở Tây Ninh (Long An cũ) cũng xác nhận bán trúng 140 tờ giải tám, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng với tổng số tiền là 14 triệu đồng. Theo đó, những tờ vé số có 2 số cuối là 72 thuộc đài Cà Mau xổ số miền Nam ngày 15 tháng 9 trúng giải tám. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 980359.