Vừa trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 9, nhiều khách tức tốc đi đổi thưởng

Ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 9, đại lý vé số Hồng Hạnh ở xã Đức Lập, Tây Ninh (Long An cũ) liền đổi thưởng cho nhiều khách trúng đài Bến Tre.

Theo đó, phía đại lý xác nhận vừa đổi thưởng 12 tờ trúng giải khuyến khích cho 3 khách khác nhau. Giải độc đắc của đài Bến Tre hôm nay thuộc về những tờ vé số có dãy may mắn 390670.

Nhiều tờ vé số trúng đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 9 vừa xuất hiện ẢNH: NVCC

"Trong 3 khách trúng, có 2 người trúng mỗi người 5 tờ. Tổng 12 tờ trúng khuyến khích là 72 triệu đồng. Khách chủ yếu là mối quen tới đại lý của tôi lấy tiền mặt hoặc chuyển khoản. Các khách trúng giải khuyến khích đều tiếc vì suýt chút nữa đã trúng tiền tỉ. Tuy nhiên họ cũng vui mừng vì mỗi tờ vé trị giá 6 triệu đồng không phải là số tiền nhỏ, đó cũng là lộc", phía đại lý chia sẻ thêm.

Hình ảnh những tờ vé số trúng nói trên được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng mong chờ sự lộ diện những tờ trúng độc đắc đài Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu mở thưởng chiều nay.

Mới đây, phía đại lý vé số Thanh ở Tây Ninh (Long An cũ) xác nhận vừa bán trúng 140 tờ giải tám, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng với tổng số tiền là 14 triệu đồng. Theo đó những tờ vé số có 2 số cuối là 72 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 9 trúng giải tám. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 980359.