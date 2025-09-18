Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9 đài Tây Ninh, An Giang

Dương Lan - Hà Vy
18/09/2025 17:51 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9, hàng loạt vé trúng đài Tây Ninh, An Giang liền lộ diện. Đại lý nào bán trúng?

Ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9, đại lý vé số Hồng Hạnh ở xã Đức Lập, Tây Ninh (Long An cũ) mừng rỡ khi bán trúng cho khách quen 14 tờ vé số đài An Giang.

Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 599481 trúng giải khuyến khích tổng trị giá 84 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài An Giang chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy số 599489.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9 đài Tây Ninh, An Giang - Ảnh 1.

Đại lý vé số Hồng Hạnh ở Tây Ninh vừa thông báo bán trúng cho khách 14 tờ vé đài An Giang, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9 chiều nay

ẢNH: NVCC

"Người mua là khách quen bên tôi, là phụ nữ. Trúng số 14 tờ, tất nhiên ai cũng vui mừng. Đây cũng không phải lần đầu tôi bán trúng cho khách. Chúc mừng vị khách may mắn!", phía đại lý chia sẻ.

Mới vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9, phía đại lý vé số Kim Hía ở phường Tây Thạnh (TP.HCM) xác nhận bán trúng 14 tờ trúng giải tám đài Tây Ninh cho khách.

Theo đó, những tờ vé có số cuối 71. Trong khi giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé số có dãy may mắn 247189. Phía đại lý cũng nhiều lần bán trúng các giải cho khách.

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng mong chờ sự lộ diện của chủ nhân những tờ vé độc đắc đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận mở thưởng xổ số thứ năm hôm nay.

Mới đây, khi vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 9, phía đại lý vé số Phát Tài ở xã Đức Hòa (Tây Ninh) xác nhận đổi thưởng 14 tờ vé trúng giải tám đài Sóc Trăng cho một khách. Theo đó, những tờ vé có hai số cuối là 97 đã bất ngờ trúng thưởng xổ số Sóc Trăng ngày 17 tháng 9. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số may mắn 391541.

Tin liên quan

Đại lý đổi hàng loạt vé trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Cà Mau

Đại lý đổi hàng loạt vé trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Cà Mau

Nhiều đại lý vừa đổi thưởng cho khách có nhiều vé trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 9.

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9 xổ số miền nam ngày 18 tháng 09 xổ số miền nam 18 tháng 09 xổ số ngày 18 tháng 09 xổ số miền Nam ngày 17 tháng 9 xổ số tây ninh ngày 18 tháng 9 xổ số an giang ngày 18 tháng 9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận