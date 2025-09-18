Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9 đài Tây Ninh, An Giang

Ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9, đại lý vé số Hồng Hạnh ở xã Đức Lập, Tây Ninh (Long An cũ) mừng rỡ khi bán trúng cho khách quen 14 tờ vé số đài An Giang.

Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 599481 trúng giải khuyến khích tổng trị giá 84 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài An Giang chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy số 599489.

Đại lý vé số Hồng Hạnh ở Tây Ninh vừa thông báo bán trúng cho khách 14 tờ vé đài An Giang, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9 chiều nay ẢNH: NVCC

"Người mua là khách quen bên tôi, là phụ nữ. Trúng số 14 tờ, tất nhiên ai cũng vui mừng. Đây cũng không phải lần đầu tôi bán trúng cho khách. Chúc mừng vị khách may mắn!", phía đại lý chia sẻ.

Mới vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9, phía đại lý vé số Kim Hía ở phường Tây Thạnh (TP.HCM) xác nhận bán trúng 14 tờ trúng giải tám đài Tây Ninh cho khách.

Theo đó, những tờ vé có số cuối 71. Trong khi giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé số có dãy may mắn 247189. Phía đại lý cũng nhiều lần bán trúng các giải cho khách.

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng mong chờ sự lộ diện của chủ nhân những tờ vé độc đắc đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận mở thưởng xổ số thứ năm hôm nay.

Mới đây, khi vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 9, phía đại lý vé số Phát Tài ở xã Đức Hòa (Tây Ninh) xác nhận đổi thưởng 14 tờ vé trúng giải tám đài Sóc Trăng cho một khách. Theo đó, những tờ vé có hai số cuối là 97 đã bất ngờ trúng thưởng xổ số Sóc Trăng ngày 17 tháng 9. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số may mắn 391541.