Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9: Đại lý bán trúng 140 tờ trúng đài Bình Dương

Cao An Biên - Hà Vy
19/09/2025 18:10 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9, một đại lý tiết lộ bán trúng 140 tờ cho khách.

Phía đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) xác nhận vừa bán trúng 140 tờ cho khách. 140 tờ giải tám, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng với tổng số tiền là 14 triệu đồng. Theo đó những tờ vé số có 2 số cuối là 81 thuộc đài Bình Dương mở thưởng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9 trúng giải tám. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 568412.

"Khách mua 140 tờ là khách quen của đại lý, thường xuyên mua với số lượng lớn. Sau khi có kết quả, người này đang liên hệ đại lý để đổi thưởng. Hiện cũng có khách báo với tôi mua vé số trúng an ủi, tôi cũng đang đợi họ đến đổi thưởng".

Phía đại lý này cũng vừa đổi thưởng cho khách có 12 tờ vé số trúng khuyến khích trị giá 78 triệu đồng. Theo đó, những tờ vé có dãy số 857557 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 9 trúng khuyến khích. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy 851557. 

Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9: Đại lý bán trúng 140 tờ trúng đài Bình Dương- Ảnh 1.

140 tờ trúng số sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng mong chờ sự lộ diện của chủ nhân những tờ vé độc đắc đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9 hôm nay.

Gần đây, sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9, đại lý vé số Hồng Hạnh ở xã Đức Lập, Tây Ninh (Long An cũ) mừng rỡ khi bán trúng cho khách quen 14 tờ vé số đài An Giang. Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 599481 trúng giải khuyến khích tổng trị giá 84 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài An Giang hôm đó thuộc về những tờ vé có dãy số 599489.

Tin liên quan

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9 đài Tây Ninh, An Giang

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9 đài Tây Ninh, An Giang

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9, hàng loạt vé trúng đài Tây Ninh, An Giang liền lộ diện. Đại lý nào bán trúng?

Vừa trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 9, nhiều khách tức tốc đi đổi thưởng

Người đàn ông TP.HCM được tặng vé số, bất ngờ trúng 4 tỉ xổ số miền Nam

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9 xổ số miền Nam thứ sáu xổ số miền Nam hôm nay xổ số Bình Dương ngày 19 tháng 9 xổ số ngày 19 tháng 9 XSMN thứ sáu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận