Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9: Đại lý bán trúng 140 tờ trúng đài Bình Dương

Phía đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) xác nhận vừa bán trúng 140 tờ cho khách. 140 tờ giải tám, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng với tổng số tiền là 14 triệu đồng. Theo đó những tờ vé số có 2 số cuối là 81 thuộc đài Bình Dương mở thưởng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9 trúng giải tám. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 568412.



"Khách mua 140 tờ là khách quen của đại lý, thường xuyên mua với số lượng lớn. Sau khi có kết quả, người này đang liên hệ đại lý để đổi thưởng. Hiện cũng có khách báo với tôi mua vé số trúng an ủi, tôi cũng đang đợi họ đến đổi thưởng".

Phía đại lý này cũng vừa đổi thưởng cho khách có 12 tờ vé số trúng khuyến khích trị giá 78 triệu đồng. Theo đó, những tờ vé có dãy số 857557 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 9 trúng khuyến khích. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy 851557.

140 tờ trúng số sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9 ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng mong chờ sự lộ diện của chủ nhân những tờ vé độc đắc đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9 hôm nay.

Gần đây, sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9, đại lý vé số Hồng Hạnh ở xã Đức Lập, Tây Ninh (Long An cũ) mừng rỡ khi bán trúng cho khách quen 14 tờ vé số đài An Giang. Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 599481 trúng giải khuyến khích tổng trị giá 84 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài An Giang hôm đó thuộc về những tờ vé có dãy số 599489.