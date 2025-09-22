Liên tiếp khách ở TP.HCM trúng độc đắc xổ số miền Nam, nhận tiền tỉ

Mới đây, phía đại lý vé số Minh Khang ở TP.HCM thông báo vừa đổi thưởng 3 vé số trúng độc đắc cho 3 khách khác nhau, ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 9.

Theo đó, những tờ vé số thuộc đài Long An, có dãy số may mắn 486362. Phía đại lý cho biết vé không phải do hệ thống đại lý Minh Khang bán ra, nhưng được khách tìm đến chi nhánh ở phường Bình Tây (Q.6 cũ) đổi thưởng.

Nhiều vé trúng độc đắc xổ số miền Nam lộ diện, vừa được đại lý ở TP.HCM đổi thưởng. Hình ảnh những tờ vé số được cư dân mạng quan tâm, chia sẻ ẢNH: NVCC

"Khách mua lẻ, trúng lẻ mỗi người một tờ. Trúng số tất nhiên ai cũng vui mừng, có người nhận tiền mặt, có người nhận chuyển khoản. Đại lý của chúng tôi nhiều lần bán trúng và đổi thưởng độc đắc cho khách", đại diện đại lý chia sẻ.

Trong khi đó, phía đại lý vé số Thiên Phát ở phường Tân Phú (TP.HCM) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách trúng 1 tờ vé số độc đắc đài An Giang, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9.

Cụ thể, những tờ vé số có dãy 599489 trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế) đã mang lại may mắn cho chủ nhân. Đại lý cho biết sau khi kiểm tra vé liền đổi thưởng cho vị khách.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải độc đắc các đài được đại lý ở TP.HCM đổi thưởng được cư dân mạng quan tâm, chia sẻ. Nhiều người dành lời chúc mừng đặc biệt tới chủ nhân may mắn, cũng có người hy vọng sẽ trúng xổ số miền Nam hôm nay.