Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Liên tiếp khách ở TP.HCM trúng độc đắc xổ số miền Nam, nhận tiền tỉ

Dương Lan - Hà Vy
22/09/2025 05:30 GMT+7

Nhiều đại lý ở TP.HCM vừa thông báo đổi thưởng cho khách trúng độc đắc xổ số miền Nam. Những người may mắn nhận về số tiền 'khủng'.

Mới đây, phía đại lý vé số Minh Khang ở TP.HCM thông báo vừa đổi thưởng 3 vé số trúng độc đắc cho 3 khách khác nhau, ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 9.

Theo đó, những tờ vé số thuộc đài Long An, có dãy số may mắn 486362. Phía đại lý cho biết vé không phải do hệ thống đại lý Minh Khang bán ra, nhưng được khách tìm đến chi nhánh ở phường Bình Tây (Q.6 cũ) đổi thưởng.

Nhiều khách ở TP.HCM trúng độc đắc xổ số miền Nam, đại lý vừa đổi thưởng - Ảnh 1.

Nhiều vé trúng độc đắc xổ số miền Nam lộ diện, vừa được đại lý ở TP.HCM đổi thưởng. Hình ảnh những tờ vé số được cư dân mạng quan tâm, chia sẻ

ẢNH: NVCC

"Khách mua lẻ, trúng lẻ mỗi người một tờ. Trúng số tất nhiên ai cũng vui mừng, có người nhận tiền mặt, có người nhận chuyển khoản. Đại lý của chúng tôi nhiều lần bán trúng và đổi thưởng độc đắc cho khách", đại diện đại lý chia sẻ.

Trong khi đó, phía đại lý vé số Thiên Phát ở phường Tân Phú (TP.HCM) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách trúng 1 tờ vé số độc đắc đài An Giang, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9.

Cụ thể, những tờ vé số có dãy 599489 trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế) đã mang lại may mắn cho chủ nhân. Đại lý cho biết sau khi kiểm tra vé liền đổi thưởng cho vị khách.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải độc đắc các đài được đại lý ở TP.HCM đổi thưởng được cư dân mạng quan tâm, chia sẻ. Nhiều người dành lời chúc mừng đặc biệt tới chủ nhân may mắn, cũng có người hy vọng sẽ trúng xổ số miền Nam hôm nay.

Tin liên quan

Người đàn ông trúng 12 tỉ xổ số miền Nam đài Trà Vinh, nhận hết tiền mặt

Người đàn ông trúng 12 tỉ xổ số miền Nam đài Trà Vinh, nhận hết tiền mặt

Người đàn ông ở Vĩnh Long vừa trúng độc đắc 6 tờ xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9, đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt.

Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9: Đại lý bán trúng 140 tờ trúng đài Bình Dương

Xổ số miền Nam ngày 20 tháng 9: Vừa xuất hiện 140 tờ trúng đài TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 21 tháng 09 xổ số miền Nam hôm nay xổ số miền Nam ngày 21 tháng 9 năm 2025 trúng độc đắc XSMN
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận