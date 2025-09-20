Xổ số miền Nam ngày 20 tháng 9: Vừa xuất hiện 140 tờ trúng đài TP.HCM

Phía đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cho hay bán trúng và đổi thưởng cho khách có 140 tờ trúng số. Theo đó, 140 tờ giải tám, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng với tổng số tiền là 14 triệu đồng. Những tờ vé số này có 2 số cuối là 07 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 9. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 916888.



"Khách trúng số 2 ngày liên tiếp. Hôm thứ 6 (19.9) khách trúng 14 tờ trị giá 1,4 triệu đồng nên lấy tiền đó mua 140 tờ vào chiều nay (20.9). Hiện khách đã liên hệ và đại lý tiến hành đổi thưởng. Dù tiền trúng số mỗi tờ không quá lớn nhưng vị khách cảm thấy rất may mắn khi liên tục trúng số. Đại lý thường xuyên đổi thưởng cho khách, dù trúng độc đắc hay giải nhỏ tôi đều gửi lời chúc mừng đến khách hàng", phía đại lý vé số Phước Danh chia sẻ.

140 tờ trúng số sau khi vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 9 ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng mong chờ sự lộ diện của chủ nhân những tờ vé độc đắc đài TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 9 hôm nay.

Gần đây, phía đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cũng đổi thưởng cho khách có 12 tờ vé số trúng khuyến khích trị giá 78 triệu đồng. Theo đó, những tờ vé có dãy số 857557 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 9 trúng khuyến khích. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy 851557.