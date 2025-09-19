Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Chủ nhân vé trúng độc đắc xổ số miền Nam lộ diện sau 1 tuần mở thưởng

Cao An Biên - Hà Vy
19/09/2025 05:34 GMT+7

Chủ nhân 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 4 tỉ đồng vừa lộ diện sau 1 tuần mở thưởng, bên cạnh đó còn có nhiều khách may mắn khác trúng tiền tỉ.

Mới đây, anh Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) xác nhận vừa hỗ trợ đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho khách có giá trị 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 492269 trúng xổ số miền Nam ngày 12 tháng 9 đài Bình Dương. Đại lý cho biết sau khi kiểm tra vé đã hỗ trợ đổi thưởng cho khách. Những tờ vé số này trúng gần 1 tuần trước, nhưng đến nay khách mới đi đổi thưởng.

Nhiều vé độc đắc xổ số miền Nam vừa lộ diện: Khách bất ngờ trúng tiền tỉ - Ảnh 1.

Nhiều khách vừa trúng xổ số miền Nam được đại lý hỗ trợ đổi thưởng, có trường hợp trúng độc đắc hàng tỉ đồng

ẢNH: NVCC

Trong khi đó, mạng xã hội cũng chia sẻ hình ảnh 1 tờ vé số trúng độc đắc 2 tỉ và 3 tờ vé trúng giải khuyến khích 18 triệu được một đại lý ở Đồng Tháp đổi thưởng. Theo đó, những tờ vé này thuộc đài Cần Thơ, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 9 mới đây.

Phía đại lý cũng xác nhận đã đổi thưởng 4 vé trên cho nhiều khách khác nhau. Trong đó, người trúng tờ độc đắc có dãy số 613485 là người phụ nữ ở địa phương. Đại lý này nhiều lần đổi thưởng giải độc đắc và những giải lớn khác cho khách.

Cũng trong xổ số miền Nam ngày 17 tháng 9, phía đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cũng xác nhận đổi thưởng 13 tờ vé số trúng giải khuyến khích của đài Đồng Nai, tổng giá trị 78 triệu đồng. Những tờ trúng giải trên có dãy số 857557 trong khi giải độc đắc của đài này mở thưởng cùng ngày thuộc về những tờ vé có dãy số may mắn 851557.

