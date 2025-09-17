Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Vừa xuất hiện 14 vé may mắn trúng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 9

Cao An Biên - Hà Vy
17/09/2025 17:52 GMT+7

Ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 9 chiều nay, 14 vé may mắn trúng đài Sóc Trăng đã lộ diện.

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 9, phía đại lý vé số Phát Tài ở xã Đức Hòa (Tây Ninh) xác nhận đổi thưởng 14 tờ vé trúng giải tám đài Sóc Trăng cho một khách.

Theo đó, những tờ vé có hai số cuối là 97 đã bất ngờ trúng thưởng xổ số Sóc Trăng ngày 17 tháng 9. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy số may mắn 391541.

Vừa xuất hiện 14 vé may mắn trúng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 9 - Ảnh 1.

Những tờ vé số may mắn vừa trúng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 8 được dân mạng chia sẻ. Nhiều người mong chờ những tờ trúng độc đắc đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng chiều nay sớm xuất hiện

ẢNH: NVCC

"Vé trúng do đại lý của chúng tôi bán ra. Khách này lần đầu mua ở đại lý và trúng luôn. Khách nhận tiền trúng thưởng qua hình thức chuyển khoản. Trúng nhiều hay ít, tất nhiên ai cũng vui xem đó là lộc. Đây không phải lần đầu đại lý của tôi bán trúng cho khách", phía đại lý vé số Phát Tài chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng đầu tiên của xổ số miền Nam hôm nay được nhiều người quan tâm. Cư dân mạng gửi lời chúc mừng tới chủ nhân may mắn cũng như mong chờ sự lộ diện của những tờ vé độc đắc đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng vừa mở thưởng.

Mới đây, đại lý vé số Hải Trinh ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 2 tờ có dãy số 834299 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

