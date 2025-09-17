Khách trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam đài TP.HCM, mua đất làm rẫy

Đại lý vé số Hải Trinh ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 2 tờ có dãy số 834299 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Khách trúng là người đàn ông ngoài 50 tuổi, ngày nào cũng mua 2 tờ vé số khi chở con đi học. Sau khi dò kết quả, người này gọi điện cho tôi nhờ đến tận nhà đổi thưởng. Tôi đến kiểm tra thông tin, tiến hành đổi thưởng, khách nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Hoàn cảnh gia đình ông ấy cũng bình thường, cả nhà mừng rỡ vì trúng số. Ông ấy nói đây là lần đầu tiên trúng số, sẽ dùng tiền để mua đất làm rẫy, số dư còn lại gửi tiết kiệm ở ngân hàng", phái đại lý vé số Hải Trinh cho hay.

Anh Thanh Hải, chủ đại lý vé số Hải Trinh đổi thưởng 2 tờ trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 9 ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Hoàng 115 ở Đồng Nai cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 2 tờ vé số có dãy số 088640 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" để bản thân cũng sớm trúng số.

Gần đây, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) cũng đổi 2 tờ vé số trúng giải độc đắc xổ số miền Nam trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 477233 thuộc đài Sóc Trăng, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 9. Tuy nhiên nhiều ngày sau, khách mới liên hệ đại lý của anh Lê Du để tới nhà đổi thưởng.