Xổ số miền Nam ngày 21 tháng 9: 140 tờ trúng số vừa được đổi thưởng

Anh Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) xác nhận vừa đổi thưởng 140 tờ cho khách. Theo đó, 140 tờ có 2 số cuối là 95 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 9 trúng giải tám, với tổng số tiền là 14 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 447651.



"Khách quen của đại lý mua cặp nguyên, bất ngờ trúng số. Khách đã liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Vị khách này thường xuyên mua với số lượng lớn. Tôi cũng vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ vé số trúng giải nhất trị giá 30 triệu đồng. 2 tờ vé số đó có 5 số cuối là 02100 cũng thuộc đài Đà Lạt mở thưởng hôm nay. Khách mua vé số từ người bán dạo, sau khi có kết quả liền đến đại lý đổi thưởng", phía đại lý vé số Duy cho hay.

140 tờ trúng giải tám sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 9 ẢNH: NVCC

Những tờ vé số trúng giải sau khi đăng lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn và hy vọng những người trúng độc đắc đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt mở thưởng hôm nay lộ diện.

Phía đại lý vé số Duy đổi thưởng 2 tờ trúng giải nhất sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 9 ẢNH: NVCC

Gần đây, phía đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cho hay bán trúng và đổi thưởng cho khách có 140 tờ trúng số. Theo đó, 140 tờ giải tám, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng với tổng số tiền là 14 triệu đồng. Những tờ vé số này có 2 số cuối là 07 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 9. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 916888.