Giữ lại 140 tờ xổ số miền Nam, người bán ở TP.HCM bất ngờ… trúng hết

Đại lý vé số Thu Diễm ở phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM cho biết vừa trúng 140 tờ vé số giải bảy đài Bình Phước, tổng giá trị 28 triệu đồng, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 9.

Theo đó, những tờ vé có ba số cuối là 524. Trong khi giải độc đắc của đài này mở thưởng cùng ngày thuộc về những tờ vé số có dãy may mắn là 663442. Phía đại lý cũng đã đổi thưởng những tờ vé trên.



140 vé trúng xổ số miền Nam đài Bình Phước được đại lý giữ lại và bất ngờ trúng giải bảy ẢNH: NVCC

"Do trục trặc tài khoản ngân hàng nên khách đặt mua 140 vé quyết định không mua. Đại lý quyết định giữ lại 140 tờ và bất ngờ trúng. Đó cũng là lộc nên mình rất vui. Phía đại lý của tôi cũng từng bán trúng độc đắc và nhiều giải khác cho khách", phía đại lý Thu Diễm chia sẻ.

Hình ảnh cọc vé số 140 tờ trúng xổ số miền Nam được dân mạng quan tâm, chia sẻ. Nhiều người gửi lời chúc mừng tới đại lý, cũng có người để lại bình luận "xin vía" để được trúng xổ số miền Nam hôm nay.

Thời gian gần đây, nhiều đại lý ở TP.HCM vừa thông báo đổi thưởng cho khách trúng độc đắc xổ số miền Nam. Cụ thể, phía đại lý vé số Minh Khang ở TP.HCM thông báo vừa đổi thưởng 3 vé số trúng độc đắc cho 3 khách khác nhau, ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 9. Những tờ vé số thuộc đài Long An, có dãy số may mắn 486362.

Trong khi đó, phía đại lý vé số Thiên Phát ở phường Tân Phú (TP.HCM) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách trúng 1 tờ vé số độc đắc đài An Giang, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9. Cụ thể, những tờ vé số có dãy 599489 trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế) đã mang lại may mắn cho chủ nhân.