Đời sống Cộng đồng

154 vé vừa trúng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9 đài Sóc Trăng, Cần Thơ

Dương Lan - Hà Vy
24/09/2025 17:24 GMT+7

Vừa xuất hiện 154 vé trúng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9 đài Sóc Trăng, Cần Thơ. Đại lý nào bán cho khách?

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9 chiều nay, các đại lý của anh bán trúng 154 tờ vé số đài Sóc Trăng, Cần Thơ cho khách.

Theo đó, 140 tờ vé đã trúng xổ số Sóc Trăng ngày 24 tháng 9 giải tám khi có hai số cuối là 82. Anh Duy cho biết những tờ vé này được một khách đến mua. Giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé số có dãy may mắn 093189.

154 vé vừa trúng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9 đài Sóc Trăng, Cần Thơ - Ảnh 1.
154 vé vừa trúng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9 đài Sóc Trăng, Cần Thơ - Ảnh 2.

Nhiều tờ vé số trúng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9 lộ diện

ẢNH: NVCC

Trong khi đó, đại lý của anh ở Cần Thơ cũng bán trúng 14 tờ trúng giải khuyến khích có dãy số 402874 tổng trị giá 84 triệu đồng, khi giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé số có dãy 452874. Hiện anh đang chờ khách tới đổi thưởng xổ số miền Nam hôm nay.

Cũng trong chiều nay, đại lý vé số Duy có chi nhánh tại phường Chánh Hưng (TP.HCM) cũng vừa đổi 14 tờ vé số trúng giải nhì xổ số Bến Tre ngày 23 tháng 9 hôm qua. Theo đó, vị khách may mắn nhận được 210 triệu đồng từ những tờ vé số có dãy 940199.

Chủ đại lý vé số Duy cho biết anh kinh doanh vé số hơn 7 năm nay và hiện có 25 điểm bán ở TP. HCM, Cần Thơ và Vĩnh Long (Trà Vinh cũ).

Hình ảnh những tờ vé số trúng và được khách đổi thưởng chiều nay cũng được dân mạng chia sẻ. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ nhân may mắn cũng như mong chờ sự xuất hiện của những tờ vé trúng độc đắc đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam 24 tháng 9.

