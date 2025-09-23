Người từng trúng 34 tỉ đồng lại trúng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 9

Chị Lê Thị Kim Thanh (40 tuổi), chủ đại lý vé số Rô Thanh ở Tây Ninh xác nhận vừa trúng 40 tờ vé số đài Bà Rịa - Vũng Tàu, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 9.

Những tờ vé số chị Kim Thanh vừa trúng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 9 ẢNH: NVCC

Theo đó, những tờ vé trúng giải bảy có ba số cuối là 842. Trong khi giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé số có dãy may mắn 047346. Chị Kim Thanh cho biết chiều nay "ôm" vé số ế và bất ngờ trúng thưởng.

"Số tiền trúng giải bảy không phải là quá lớn, nhưng cũng là lộc mình nhận được nên rất vui. Nhiều tháng trước, tôi cũng ôm vé ế và trúng số với giải 15 triệu. Số mình trúng toàn là vé ế ôm lại", chủ đại lý chia sẻ.

Những tờ vé số trúng giải trên được dân mạng chia sẻ. Nhiều người gửi lời chúc mừng tới chủ nhân may mắn cũng như mong chờ sự lộ diện của những tờ vé độc đắc đài Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu.

Cách đây không lâu, chị Kim Thanh và người thân từng trúng 14 tờ vé số giải đặc biệt và 126 tờ trúng giải an ủi mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 2 năm 2025. Số tiền hơn 34 tỉ đồng (chưa trừ thuế) trúng số được chị Kim Thanh chia đều cho 7 thành viên trong gia đình từng gây bão mạng xã hội.

Gia đình chị Kim Thanh từng trúng số hơn 34 tỉ đồng vào năm 2024 "gây bão" mạng xã hội ẢNH: NVCC

“Hôm đó, cả nhà 7 người của tôi có bắt xe đi Bình Thuận chơi một chuyến du lịch tâm linh. Nghe tin ở nhà còn 6 cây vé số, tôi với mọi người quyết định mua hết, tổng cộng hơn 8 triệu tiền vé, nói vui là nếu chiều trúng thì chia đều với nhau. Không ngờ, trúng thiệt. Mẹ tôi ở nhà dò số, báo tin mà vỡ òa, ai cũng hò hét trên xe, khan tiếng luôn", chị Kim Thanh từng chia sẻ ở thời điểm trúng số.