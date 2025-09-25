Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 25 tháng 9: Đại lý chờ đổi thưởng 28 tờ trúng số

Cao An Biên - Hà Vy
25/09/2025 17:35 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 9, một đại lý vé số ở TP.HCM tiết lộ đã bán trúng 28 tờ vé số.

Đại lý vé số Minh Khang ở TP.HCM xác nhận bán trúng 14 tờ vé số trúng giải an ủi ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 9. Theo đó, 14 tờ có dãy số 707952 thuộc đài An Giang trúng an ủi trị giá 700 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 107952. 

Ngoài ra, đại lý này cũng bán 14 tờ trúng giải nhất, mỗi tờ trị giá 30 triệu đồng. 14 tờ này có 5 số cuối là 92632 cũng thuộc đài An Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 9.

Xổ số miền Nam ngày 25 tháng 9: Đại lý chờ đổi thưởng 28 tờ trúng số - Ảnh 1.

14 tờ trúng an ủi sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 9

ẢNH: NVCC

"28 tờ trúng số của 2 người khác nhau, hiện đại lý đang chờ khách đến đổi thưởng. Tôi đã chuẩn bị sẵn tiền mặt và tiền trong tài khoản để đáp ứng nhu cầu của khách. Họ là khách quen của đại lý, hầu như ngày nào cũng mua vé số", phía đại lý vé số Minh Khang cho hay.

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng được chia sẻ lên mạng xã hội nhận được sự quan tâm của dân mạng. Mọi người gửi lời chúc mừng đến chủ nhân và mong chờ những người trúng độc đắc đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mở thưởng hôm nay lộ diện.

Xổ số miền Nam ngày 25 tháng 9: Đại lý chờ đổi thưởng 28 tờ trúng số - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 9 chiều nay

ẢNH: NVCC

Gần đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9 chiều nay, các đại lý của anh bán trúng 154 tờ vé số đài Sóc Trăng, Cần Thơ cho khách.

Theo đó, 140 tờ vé đã trúng xổ số Sóc Trăng ngày 24 tháng 9 giải tám khi có hai số cuối là 82. Anh Duy cho biết những tờ vé này được một khách đến mua. Giải độc đắc của đài này hôm qua thuộc về những tờ vé số có dãy may mắn 093189.

Tin liên quan

154 vé vừa trúng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9 đài Sóc Trăng, Cần Thơ

154 vé vừa trúng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9 đài Sóc Trăng, Cần Thơ

Vừa xuất hiện 154 vé trúng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9 đài Sóc Trăng, Cần Thơ. Đại lý nào bán cho khách?

Liên tiếp khách ở TP.HCM trúng độc đắc xổ số miền Nam, nhận tiền tỉ

Xổ số miền Nam ngày 20 tháng 9: Vừa xuất hiện 140 tờ trúng đài TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 25 tháng 9 xổ số ngày 25 tháng 9 xổ số An Giang ngày 25 tháng 9 xổ số miền Nam hôm nay XSMN kết quả xổ số miền Nam xổ số miền Nam thứ năm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận