Xổ số miền Nam ngày 25 tháng 9: Đại lý chờ đổi thưởng 28 tờ trúng số

Đại lý vé số Minh Khang ở TP.HCM xác nhận bán trúng 14 tờ vé số trúng giải an ủi ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 9. Theo đó, 14 tờ có dãy số 707952 thuộc đài An Giang trúng an ủi trị giá 700 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 107952.

Ngoài ra, đại lý này cũng bán 14 tờ trúng giải nhất, mỗi tờ trị giá 30 triệu đồng. 14 tờ này có 5 số cuối là 92632 cũng thuộc đài An Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 9.



14 tờ trúng an ủi sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 9 ẢNH: NVCC

"28 tờ trúng số của 2 người khác nhau, hiện đại lý đang chờ khách đến đổi thưởng. Tôi đã chuẩn bị sẵn tiền mặt và tiền trong tài khoản để đáp ứng nhu cầu của khách. Họ là khách quen của đại lý, hầu như ngày nào cũng mua vé số", phía đại lý vé số Minh Khang cho hay.

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng được chia sẻ lên mạng xã hội nhận được sự quan tâm của dân mạng. Mọi người gửi lời chúc mừng đến chủ nhân và mong chờ những người trúng độc đắc đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mở thưởng hôm nay lộ diện.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 9 chiều nay ẢNH: NVCC

Gần đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9 chiều nay, các đại lý của anh bán trúng 154 tờ vé số đài Sóc Trăng, Cần Thơ cho khách.

Theo đó, 140 tờ vé đã trúng xổ số Sóc Trăng ngày 24 tháng 9 giải tám khi có hai số cuối là 82. Anh Duy cho biết những tờ vé này được một khách đến mua. Giải độc đắc của đài này hôm qua thuộc về những tờ vé số có dãy may mắn 093189.