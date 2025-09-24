Trúng độc đắc 14 tỉ đài Cà Mau, người đàn ông liền gởi tiết kiệm

Đại lý vé số Khắc Duy ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ) cho hay vừa đổi thưởng cho khách có 7 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 7 tờ có dãy số 061495 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Khách là nông dân ở xã Phước Long, H.Giồng Trôm (cũ) mua 7 tờ khi người bán dạo còn vé lúc 16 giờ. Ông ấy mua ủng hộ không ngờ trúng độc đắc sau khi dò kết quả. Người này liên hệ đại lý nhờ đến tận nhà đổi thưởng, nhận 2 tỉ tiền trúng số bằng tiền mặt, còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản. Ông ấy sẽ cho gia đình một ít và gửi 11 tỉ vào ngân hàng để tiết kiệm", phía đại lý vé số Khắc Duy cho hay.

Đại lý vé số Khắc Duy vừa đổi thưởng 7 tờ trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 9 ẢNH: NVCC

Hình ảnh anh Khắc Duy đến nhà khách hàng đổi thưởng trúng độc đắc thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, sẽ tiếp tục mua vé số để cầu may, hy vọng sớm được trúng số.

Gần đây, phía đại lý vé số Phát Tài ở xã Đức Hòa (Tây Ninh) thông báo đã bán trúng 14 tờ vé đài TP.HCM và 14 tờ vé đài Đồng Tháp cho khách, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 9.

Cụ thể, 14 tờ đài TP.HCM có hai số cuối là 87 trúng giải tám, trong khi giải độc đắc của đài này hôm đó thuộc về những tờ vé có dãy số 563054. Còn những tờ vé trúng giải tám xổ số Đồng Tháp ngày 22 tháng 9 có hai số cuối 48, trong khi giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số may mắn 767276.