Vụ nhiều học sinh tiểu học bị đau bụng, tiêu chảy: nhà trường báo cáo gì?

Ngày 17.9, nguồn tin của PV Báo Thanh Niên cho biết, Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết trên đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Xuân (thành phố Thủ Đức cũ), TP.HCM đã có báo cáo số 181 gửi Sở An toàn thực phẩm, Sở Y tế, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM và các cơ quan chức năng liên quan về việc một số học sinh bị đau bụng, tiêu chảy nhẹ từ 1 - 3 lần sau ngày tựu trường 5.9.

Theo báo cáo, từ khoảng 7 giờ 10 - 9 giờ 30 ngày 5.9, nhà trường làm lễ khai giảng, một số học sinh có mang theo bánh kẹo ăn.

Trong bữa trưa bán trú cùng ngày, thực đơn là bánh canh cua, tráng miệng là chuối nhưng do ngày hôm đó đầu nguyên liệu vào không có thịt cua nên đơn vị cung cấp suất ăn thay bằng thịt và trứng cút. Trong bữa trưa có mời 2 phụ huynh trong ban đại diện cùng ăn với học sinh. Món xế là bánh flan.

Toa thuốc của một học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết được bác sĩ chẩn đoán vào khuya 5.9 ẢNH: PHỤ HUYNH CUNH CẤP

Ngày 6.9, sau khi nghe phụ huynh báo có trường hợp học sinh bị đau bụng, tiêu chảy nhẹ, nhà trường thông báo đến giáo viên chủ nhiệm để nắm thông tin sức khỏe của tất cả học sinh toàn trường.

Qua rà soát, có 74/1.763 học sinh tham gia ăn trưa bán trú tại trường có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy nhẹ từ 1 - 3 lần, xảy ra rải rác ở 14/45 lớp. Riêng có 3 em học sinh, phụ huynh lo lắng nên cho các bé nhập viện theo dõi (có 1 em do chiều về có ăn món xúc xích nướng đá).

Trong ngày 6 và 9.9, Ban giám hiệu, cô phụ trách y tế trường và đại diện Công ty cung cấp suất ăn (Công ty TNHH đầu tư kinh doanh xuất nhập khẩu Quang Minh) đến thăm 3 em ở bệnh viện và điện thoại hỏi thăm 71 em ở nhà.

Ngày 7.9, nhà trường có yêu cầu bên cung cấp suất ăn lấy mẫu lưu thức ăn đi xét nghiệm. Tuy nhiên, do là ngày chủ nhật nên bệnh viện chưa thực hiện xét nghiệm. Đến sáng 8.9, bệnh viện tiếp nhận mẫu phẩm thức ăn để xét nghiệm.

Cũng trong ngày 8.9, có 14 em học sinh đau bụng, tiêu chảy trước đó vắng mặt, nhà trường đã gọi điện hỏi thăm, phụ huynh chia sẻ muốn bé nhà nghỉ ngơi thêm. Đến ngày hôm sau, 13/14 học sinh đã đi học, 1 em nằm viện, nhưng sức khỏe ổn định và được xuất viện chiều ngày 9.9.

Ngày 12.9, nhà trường nhận được kết quả xét nghiệm mẫu phẩm thức ăn, kết quả tất cả đều âm tính các chủng vi khuẩn và nấm mốc.

"Chiều 15.9, nhà trường có nhận được thông tin về bài đăng trên Báo Thanh Niên về 'hàng chục học sinh đau bụng, tiêu chảy sau buổi ăn trường tiểu học'. Qua nắm thông tin, có 1 phụ huynh có hiềm khích với nhà trường trong 3 năm qua. Mặc dù đã được nhà trường giải thích và cung cấp các kết quả xét nghiệm, nhưng phụ huynh này luôn gây khó khăn cho nhà trường. Kể cả về chương trình học tại trường cũng bị phụ huynh này cố tình nói không đúng sự thật về trường và kích động cho các phụ huynh khác ở trường nhằm gây hoang mang cho phụ huynh và gây khó khăn cho trường trong tình hình hiện nay", báo cáo nêu.

UBND phường Linh Xuân từ ngày 9.9 cũng báo cáo đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp Trung tâm y tế Khu vực Thủ Đức điều tra ngộ độc và xử lý ngộ độc theo đúng quy trình. Tổng hợp báo cáo kết quả điều tra, xử lý nghi ngờ ngộ độc thực phẩm cho UBND phường.

Mặc dù vậy, đến sáng ngày 15.9, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM vẫn chưa hề hay biết về vụ việc nhiều học sinh đau bụng, tiêu chảy tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết.